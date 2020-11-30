Moderna: COVID-19 Aşımız Ciddi Vakalarda %100 Etkili

Moderna tarafından yapılan yeni açıklamalara göre şirketin COVID-19 aşısı, ciddi vakalarda yüzde 100 etkinliğe ulaşmış durumda. Şirket, ABD ve Avrupa'da koşullu onay başvurusuna hazırlanıyor.

Yaklaşık iki hafta önce gerçekleştirmiş olduğu açıklamada geliştirdiği COVID-19 aşısının virüse karşı yüzde 94,5 etkili olduğunu duyuran Moderna’dan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Aşı çalışmalarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Moderna, son denemelerde aşının yüzde 94,1 etkili olduğunu, durumu ciddi olan vakalarda ise yüzde 100 etkiye ulaştıklarını duyurdu.

Moderna’nın COVID-19 aşı ekibinin başındaki isim olan Dr. Tal Zaks, konuyla ilgili gerçekleştirdiği açıklamada, “Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere de sahibiz. Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Moderna, ABD ve Avrupa'da COVID-19 aşısı için koşullu onay başvurusunda bulunacak

Şu ana kadar 30 binin üzerinde kişiyle aşılama çalışması gerçekleştirdiklerini aktaran Moderna, son demelerde 196 koronavirüs hastasından 185’ine aşı, 11’ine ise plasebo enjekte edildiğini ifade ederken; aşı enjekte edilenlerden 30'unun durumu ciddi hastalar olduğunu ve aşının bu otuz kişinin tamamında etkili olduğunu bildirdi.

Moderna, son demelerin neredeyse tamamında etkisini kanıtlamış olan COVID-19 aşısı için ABD Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ile birlikte Avrupa İlaç Ajansı'na koşullu onay başvurusu yapacacağını de açıkladı. Söz konusu onayın ne zaman geleceği ve ilk aşılama çalışmalarının ne zaman gerçekleştirileceğine dair henüz bir detay bulunmuyor.