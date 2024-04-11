40 yıllık serinin uzun süredir beklenen animasyon filmi, gümbür gümbür geliyor.

40 yıllık Transformers serisi, gerek çizgi romanlarıyla gerekse de sinema yapımlarıyla zaman içinde hayran kitlesini devasa boyutlara getirdi. Zaman içinde kitlesiyle beraber kendisini de geliştiren yapım, güncel olarak Transformers: One ismiyle yeni bir animasyonu izleyenlerle buluşturacak.

Ertelenmelere maruz kalan bu yapım, CinemaCon sahnesinde Chris Hemsworth ve Bryan Tyree Henry tarafından tanıtıldı. İkiliden Hemsworth, genç Optimus Prime’a can verirken Tyree Henry de Decepticon lideri Megatron’a hayat verecek. Şimdiyse Paramount, filmin logosunu göstererek çıkış tarihi paylaştı.

Transformers: One, 19 Eylül’de geliyor.

CinemaCon’da gösterilen sahnede -o dönemde Orion Pax olan- Optimus Prime, Megatron ve Bumblebee’yi alt eden Elita’dan kaçarken görülüyor. Arkada Cybertron’u görebildiğimiz sahnede Orion, elindeki haritayı Elita’ya göstererek Liderlik Matrix’inin nerede olduğunu bildiğini söylüyor. Daha sonra da Elita daha cevap vermeye fırsat bulamadan gezegenin yüzeyi büyüyor ve tüm ekip, trenle birlikte çekirdeğe doğru düşüyor.

Söz konusu sahneden anladığımız kadarıyla bu animasyon, Optimus Prime ve Megatron’un genç ve dost oldukları dönemde geçecek. Liderlik Matrix’i de Primus gücünü içinde barındıran nesne olarak biliniyor ve Autobot’larla Decepticon’ların ortaya çıkmasında büyük rol oynuyor.

Scarlett Johansson Elita’yı seslendirirken Bumblebee rolünde Keegan-Michael Key’i göreceğiz. Sentinel Prime Jon Hamm tarafından hayat bulurken Laurence Fishburne de Alpha Trion’u seslendirecek.

Her ne kadar bu film Liderlik Matrix’i etrafında dönecek olsa da şüphesiz, liderlik ve hırs sebebiyle Optimus Prime ve Megatron ikilisinin dostken nasıl düşman olduklarını da gösterecek. Hikâye detayları zaman içinde ortaya çıktıkça daha çok oyuncunun da ismini duyacağız. Film, 13 Eylül’de izleyenlerle buluşacak.