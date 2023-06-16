Kalbimizde farklı türleri olan troponin adı verilen bir protein bulunur ve bu protein kalp krizi başta olmak üzere farklı kalp sorunları geçirdiğimiz zaman kana karışır. İşte kalbimizde böyle bir sorun olup olmadığını anlamak için de troponin testi yapılır. Gelin troponin nedir, düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir tüm detaylarıyla görelim.

Vücudumuz bir bütün ve bir parçasında yaşanan değişim, tamamını etkiliyor. Ancak her parçadaki bileşen, her zaman kana karışmıyor. İşte troponin adı verilen bir protein de bunlardan bir tanesi. Troponin kalp dokusunda bulunan bir proteindir. Normal zamanda kolay kolay kana karışmaz ama kalp krizi gibi kalbimizde yaşanan olağan dışı bir değişim sonucunda kana karışır.

Farklı türleri bulunan bir protein olan troponinin kana karışıp karışmadığını yani kalbimizde bir değişiklik olup olmadığını görmek için troponin testi yapılır. Bu test, özel bir testtir ve her zaman yapılmaz. Hastanın belirtilerine bağlı olarak hekim kalp krizi ve benzeri bir durumdan şüphelenirse bu test yapılmaktadır. En iyisi gelin troponin nedir yakından bakalım ve düşüklüğü ile yüksekliği ne anlama gelir bunu görelim.

Önce ne olduğunu iyi anlayalım; Troponin nedir?

Vücudumuzdaki en hayati organ olan kalbin dokuları içerisinde bazı proteinler bulunur. Bunlardan bir tanesi de troponindir. Troponin I, troponin T ve troponin C gibi isimlere sahip bazı troponin türleri vardır. Bunlar normal şartlar altında kalp dokumuzda bulunur ve kana karışmazlar. Ancak kalpte değişim olduğu durumlarda, belirli miktarda kana salınırlar.

Peki troponin testi nedir?

Troponin testi, kandaki troponin proteinini tespit etmek amacıyla yapılan bir kan tahlilidir. Normal tam kan sayım testlerinde troponin değeri ölçülmez. Hastanın belirtilerine göre hekimin kalpten şüphelendiği durumlarda damar yolundan alınan kan üzerinde özel işlemler uygulanarak troponin testi gerçekleştirilir.

Hangi durumlarda troponin testi yapılır?

Kalp krizi şüphesi

Kalp yetmezliği

Taşikardi

Akut inflamatuar miyokardit

Hipertrofik kardiyomiyopati

Aort diseksiyonu

Kırık kalp sendromu

Aort kapak hastalığı

Bradiaritmi

Genel olarak troponin testi istenilen durumlar bu şekildedir. İsimler biraz karışık olsa bile bunların hepsi aslında birer kalp hastalığıdır. Eğer kronik bir kalp hastalığınız yoksa çoğu zaman kişiden istenilen troponin testi, kalp krizi geçirip geçirmediğini kontrol etmek için yapılır.

Boynunuzda, sırtınızda, kolunuzda ya da çenenizde bir ağrı ve yoğun terleme, baş dönmesi, mide bulantısı, nefes darlığı gibi şikayetlerle bir hastanenin acil servisine gittiğiniz zaman fiziksel muayene ve EKG testinin yanı sıra size troponin testi de yapılacaktır. Çünkü tüm bunlar aslında kalp krizi belirtisidir.

İdeal troponin değerinin kaç olması lazım?

Kişinin yaşına, cinsiyetine, sahip olduğu hastalıklara ve pek çok farklı duruma göre değişiklik gösterse de ideal troponin değeri troponin T için 2 ng / dl altında, troponin I için ise 0,03 ile 0,06 arasında olmalıdır. Tabii troponin değerinizin bu aralıktan yüksek çıkması demek her zaman büyük bir sorun olduğu anlamına gelmez.

Troponin neden yükselir, yüksekliği ne anlama gelir?

Açık konuşalım, sağlıklı bir bireyde troponin yükselmesi durumunda ilk olarak kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilir. Ancak her zaman durum böyle değildir. O gün aşırı egzersiz yaptıysanız da troponin değeriniz yüksek çıkabilir. Kalp kası iltihaplanması olarak bilinen miyokardit ve konjestif kalp yetmezliği durumunda da troponin değeriniz yükselebilir.

Pek çok farklı enfeksiyonun da troponin seviyesini arttırdığı biliniyor. Bunların yanı sıra kronik kalp hastalıkları, kronik ilaç kullanımı, inme, koah, sepsis ve benzeri hastalıklar da troponin seviyesini yükseltebilir. Yani kanınızdaki troponin seviyesi pek çok farklı nedene bağlı olarak yükselebilir.

Troponin düşüklüğü ne anlama gelir?

Aslında troponin düşüklüğü diye bir tıbbi durum yoktur. Zaten normal şartlar altında kanınızdaki troponin oranının olabildiğinde düşük olması beklenir. Tabii daha önce yapılan testlerde troponin oranınız yüksek çıktıysa ve yapılan tedavi sonrası normal seviyelere indiyse bu durum troponin düşüklüğü olarak adlandırılmış olabilir.

Yüksek çıkan troponin değeri ne zaman normale döner?

Eğer kanınızda troponin değerinin yüksek çıkmasının nedeni geçirilen bir kalp krizi ya da kronik olmayan farkl bir durumsa 1 ya da 2 hafta içerisinde normal değerine düşmesi beklenir. Ancak troponin değeriniz kronik bir hastalık nedeniyle ya da kullanılan bir ilaç nedeniyle yüksekse bu değerin normale düşme durumu tamamen tedavinize bağlı olarak değişecektir.

Kalp krizi troponin testinden belli olur mu?

Troponin testinde çıkan değerin yüksekliği kalp krizini işaret edebilir ancak kesin bir şekilde kalp krizi teşhisi koymak için farklı testler de yapılabilir. Bazı durumlarda troponin testi 2 ya da 4 saat içinde tekrarlanarak sonuç buna göre değerlendirilir.

Bazı durumlarda tekrar edilen troponin testinde değer artabilir ancak bu da kesin bir şekilde kalp krizi demek değildir. Kalp damarlarının tıkandığı durumlarda da troponin değeri yükselebilir. Aynı şekilde farklı kalp hastalıklarında da troponin değeri yükselebilir. Yani troponin değeri kesin bir şekilde kalp krizi demek olmasa da kesinlikle kalp hasarı olduğunu gösterir.

Peki ne yapalım?

Öncelikle kalbinize iyi bakın. Sağlıklı beslenin, düzenli egzersiz yapın, stresten uzak durun ve sigara içmeyin. Kendi vücudunuzu çok iyi tanımalısınız. Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve benzeri sorunlar yaşadığınız zaman bunun kalp yüzünden mi yoksa farklı bir nedenle mi olduğunu çok iyi anlamalısınız.

Eğer kalp krizi geçirdiğinizden şüpheleniyorsanız hemen bir yakınınıza haber verin ve en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Tabii bu durumu bir endişe nesnesi haline getirmeyin yoksa panik atak hastası olursunuz ama kendinizi iyi tanırsanız olağan dışı durumları çok daha kolay anlar ve hızla müdahale edilmesini sağlarsınız.

Kalp hasarının en büyük belirtisi olan kandaki troponin nedir, yüksekliği ne anlama gelir, kaç olmalı gibi merak edilen soruları yanıtladık. Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tüm sağlık konularında olduğu gibi troponin değeriniz hakkında da en doğru ve size özel bilgiyi uzman bir hekimden almanız gerektiğini unutmayın.