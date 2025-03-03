Donald Trump, ocakta imzaladığı kripto stratejik rezervine hangi kripto paraların gireceğini açıkladı.

Kripto para birimleri çalkantılı bir dönemden geçerken bugün yatırımcıları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Donald Trump, ocak ayında kripto strateji rezervi oluşturulacağına dair bir emir imzalamıştı. Şimdi ise bu konuda açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan ABD Başkanı, rezerve girecek kripto paraların hangileri olacağını açıkladı.

BTC, ETH, XRP, SOL gibi kripto para birimleri girecek

Trump tarafından yapılan açıklamaya göre Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH), tahmin edildiği gibi rezervin kalbi olacaklar. Ancak bunlar dışında farklı kripto para birimlerinin de girdiğini göreceğiz.

Açıklamada; XRP, SOL ve ADA gibi kripto para birimlerinin de ABD’nin kripto strateji rezervine gireceğine dair ifadelere yer verildi. Trump, bu rezervin sektörü yukarıya doğru taşıyacağını düşünüyor.

Trump'ın açıklamalarının ardından Bitcoin'de yükselme yaşandı. Lider kripto para birimi, bu haberin yazıldığı sıralarda 92 bin dolar civarından işlem görüyor.

Trump, hâlihazırda kripto paralara olumlu bakmasıyla bilinen bir başkandı. Zaten kasımda seçildikten sonra Bitcoin’in uçuşa geçtiğini görmüştük. Ayrıca Trump başa geçtikten sonra ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto paralara olan baskısını geriye çekmiş, birçok soruşturmayı ve davayı bırakmıştı. Trump’ın bu hamleleriyle kripto piyasalarının nasıl şekilleneceğini bekleyip göreceğiz.