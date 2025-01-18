Donald Trump, Solana (SOL) ağı üzerinde TRUMP isimli bir coin piyasaya sürdü. Sosyal medya üzerinden duyurulan memecoin, devasa değer kazanmış durumda.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gece sosyal medya hesaplarında önemli bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruda, Solana (SOL) ağı üzerinde yeni bir memecoin piyasaya sürdüğünü açıklayan Trump, "Savunduğumuz her şeyi kutlamanın zamanı geldi: KAZANMAK!" ifadesini kullandı.

İlk aşamada, Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarının hack'lenmiş olabileceği düşünüldü. Ancak mevcut duruma baktığımızda böyle bir şeyin söz konusu olmadığını görüyoruz. Zira Donal Trump'ın X'teki paylaşımı, 7 saattir aktif. Eğer bir hack durumu söz konusu olsaydı Elon Musk, çoktan harekete geçerdi.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) coin, 152 milyar liralık piyasa hacmine ulaştı

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) olarak isimlendirilen memecoin, Donald Trump'ın paylaşımı üzerine devasa şekilde değer kazandı. Coinmarketcap'ten aldığımız verilere göre TRUMP'ın piyasa değeri, 152,8 milyar TL seviyesine kadar ulaşmış durumda. Memecoin, son 24 saatte yüzde 243,82 değer kazanmış durumda. Memecoin'in fiyatı ise 764 TL seviyelerinde.

Donald Trump'ın X'te yaptığı paylaşım:

http://gettrumpmemes.com adresine gidin. İyi eğlenceler! Resmî Trump Memecoin'im burada! Savunduğumuz her şeyi kutlamanın zamanı geldi: KAZANMAK! Çok özel Trump Topluluğuma katılın. ŞİMDİ $TRUMP'ınızı edinin.adresine gidin. İyi eğlenceler!

Memecoin'lerin son dönemlerde büyük ilgi gördüğünü biliyoruz ancak bu kripto varlıkların oldukça spekülatif yapıda olduğu gerçeğini de unutmamak lazım. Bu yüzden eğer TRUMP coin almayı planlıyorsanız iyi düşünün ve yatırımlarınızı riske atmayın.

Bu içerik yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez.