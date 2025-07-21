Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, yapay zekâ sayesinde uçuşa geçti. Şirket, 1 trilyon dolar piyasa değerine sahip olan şirketler arasına girmeyi başardı.

Apple’dan NVIDIA’ya kadar birçok dev şirketle çalışan Tayvan merkezli TSMC, dünyanın en büyük çip üreticisi konumunda bulunuyordu. Şirketin değeri de son zamanlarda artış trendindeydi. Bu artış da TSMC için geçtiğimiz hafta önemli bir dönüm noktasının geride bırakılmasını sağladı.

TSMC, geçen haftanın sonlarına doğru hisse senedi fiyatında yaşadığı büyük artış sayesinde 1 trilyon dolar seviyelerine kadar çıkabildi. Şu anda da artışı devam ediyor. Öyle ki bu haberin yazıldığı sırada 1,246 trilyon dolar piyasa değerine sahip.

Yapay zekâya olan talep sayesinde yaşanan artışla dünyanın en değerli 10 şirketinden biri oldu

1,2 trilyon dolarlık piyasa değeri, TSMC’yi dünyanın en değerli 9. şirketi yaptı. Çip devi, şu anda 10. sıradaki Tesla’nın önünde yer alıyor. Ayrıca Warren Buffet’ın şirketi Berkshire Hathaway’i de 10’un dışına itmeyi başararak 11’inci sıraya yerleştirmiş. TSMC’nin önünde 1,3 trilyon dolar ile Broadcom yer aldığını belirtelim.

TSMC, nisan ayından beri hisse fiyatlarında %50 civarlarına kadar çıkan bir artış yaşadı. Şirketin bu artışı, dünya çapında yapay zekâya olan talebin yükselmesi sayesinde geliyor. Talep artışı, çip ihtiyacını yükseltiyor. Tabii ki en büyük yapay zekâ donanımı sağlayıcılarından olan NVIDIA gibi şirketlerin TSMC ile çalışması da bu durumu etkiliyor.

Şirketin, son çeyrekte gelirlerini %38 civarında artırarak 30 milyar dolar çıkardığını, kârını ise %60 artışla 12,8 milyar dolara yükselttiğini belirtelim. Yani her anlamda çok iyi bir dönemden geçiyor.

Dünyanın en değerli şirketleri: