TÜİK, Enflasyon Hesabında İnternet Fiyatlarına da Bakacak

Türkiye İstatistik Kurumu, önümüzdeki dönemde artık enflasyon hesaplamalarında internet fiyatlarını da hesaba katacağını açıkladı. TÜFE hesabı için derlenen fiyatların %40-45’lik bölümü, barkod ve internetten veri kazımayla elde edilmiş fiyatlardan oluşacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün paylaşılan detaylara göre enflasyon hesabı yaparken artık yeni bir kalemi daha hesaba katacak. AA muhabirinin TÜİK’ten edindiği bilgiye göre kurum, artık internet üzerinden satışı her geçen gün artan bazı ürünlerin internet fiyatını da enflasyon hesaplamasında dikkate alacak.

TÜİK tarafından aktarılan bilgilere göre internet üzerinden mal ve hizmet satın alımları her geçen gün daha da yaygınlaşırken, istatistik ofislerinin söz konusu zengin veri kaynağını göz ardı etmemesi önem taşıyor. İnternet fiyatlarının TÜFE’ye entegre edilmesinin gerekli hale geldiğinin belirtildiği açıklamada verilerin nasıl alınacağı da anlatıldı.

Veri toplanacak internet sitelerinde bazı kriterlere bakılacak:

İnternet fiyatlarının TÜFE’ye entegre edilmesiyle istatistik üretiminde veri derleme sıklığının daha yüksek ve daha büyük hacimli olmasının hedeflendiği belirtildi. Söz konusu verilerin, mevcut yapıyı geliştirmek ve yeni değişkenler elde etmek için büyük bir fırsat sunduğu düşünülürken, verilerin veri kazıma ile alınacağı ifade edildi.

Bir web kaynağından her an veri derlenmesini sağlayan veri kazıma yönteminin uygulanması için uygun web sitesi seçimi için de bazı kriterler aranıyor. Bu sitenin temsiliyet, hacim, içerik kaynağı, sürdürülebilirliği, teknik özellikleri, metaveri ve hedef değişkenleri gibi unsurlarına bakılıyor.

Günlük olarak veri akışı sağlanacak:

TÜİK’in bu yöntem yardımıyla beyaz eşya, elektronik ürünler, mobilya, birinci el otomobiller ve otobüs fiyatları için 2022 yılı itibarıyla internet üzerinden derlenen fiyatların endeks hesaplamalarında kullanacağı açıklandı. Ürünlerin fiyatlarının yıl boyu takip edileceği belirtilirken, böylece aynı kalitedeki ürünlerin fiyat gelişimlerinin endeks hesaplamalarına yansıtılacağı belirtildi. Bu kapsamda her ay yaklaşık 20 bin fiyatın olduğu belirtildi.

Yeni sisteme adapte edilen ürün fiyatlarının günlük olarak veri akışı sağlanacak, analizleri yapılacak ve diğer veri derleme yöntemleri olan barkod ve alan verisiyle birlikte fiyat derleme döneminin sonunda endeks hesaplamalarında kullanılacak. TÜFE kapsamında derlenen aylık fiyatların %40-45’lik bölümü, barkod ve internetten veri kazımayla elde edilmiş fiyatlardan oluşacak.