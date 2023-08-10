Bulunduğunuz bölgede tüm insanların tek bir apartmanda yaşadığını düşünün. Muhtemelen düşünemeyeceksiniz, çünkü kulağa pek mümkünmüş gibi gelmiyor. Ama bu durumun yaşandığı tek bir yer var: Whittier Kasabası!

Adından sıkça söz ettiren bu kasabada tüm insanlar tek bir binada yaşıyor. Üstelik market, okul, postane, hastane gibi hizmetler de apartmanın içerisinde yer alıyor! İnsanlık tarihi boyunca birçok ilginç yerleşim yerleri oldu ama bu, alışılmışın dışında bir durum.

Begich Tower isimli bir binada yaşayan insanların buraya yerleşme amaçları aslında çok başka. Farklı bir amaçla kurulan bu bina, belli bir zaman sonra tüm kasabaya yuva oldu. Bu ilginç binanın hikayesini öğrenince o kadar da mantıksız gelmeyebilir.

Kiliseden karakola kadar her şeyin mevcut olduğu bu bina nasıl var oldu?

Öncelikle bulunduğu bölgeden söze başlayalım ki taşlar yerine otursun. Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde bulunan bu kasaba, Soğuk Savaş döneminde inşa edildi. Sibirya tarafından gelebilecek Sovyetler Birliği saldırılarına karşı bir nevi önlemdi de denilebilir.

Sibirya, Sovyetler Birliği kontrolündeydi. Kasabamızın yer aldığı Alaska da Sibirya’ya çok yakın bir bölge olduğu için 1950’lerin başında bölgedeki güvenlik sağlanmalıydı. Bunun için de bir sınır karakolu inşa edildi. Tamam ama bu bir apartmandı; karakol değil. Değil mi?

Detaylarına indiğimizde sınır karakolu olarak inşa edilen bu binanın, 1950’lerde bölge güvenliğinden sorumlu olduğunu görüyoruz.

1953’te inşasına başlanan ve 1957’de tamamlanan Begich Tower, oldukça stratejik bir bölgeye konumlandı. Bölgedeki tüm askeri personelin sığabileceği şekilde inşa edilen bu yapı, zorlu iklim koşullarına göre de tasarlanmıştı. Günümüzdeki lojman mantığıyla inşa edildiğini düşünebiliriz.

Bölgenin koşulları belliyken askeri personelin tüm ihtiyacını karşılayabileceği unsurlar da binanın içine yerleştirildi. Henüz inşaat bittiğinde bile içerisinde 500’den fazla asker vardı.

1960’lara gelindiğinde ABD ordusu, Alaska bölgesindeki askeri karakolları Sibirya’ya daha yakın bölgelere taşıma kararı aldı.

1950’lerin başında inşa edilen bu yapı böylece yavaş yavaş önemini kaybetmeye başladı. Zamanla ordu, binayı terk etti. Tam o dönemlerde ise ABD’nin en korkunç depremlerinden biri yaşandı: 27 Mart 1964’te bölgedeki yerleşimlerin tamamı yerle bir oldu.

Alaska başta olmak üzere ABD'de birçok bölgeyi derinden etkileyen deprem 9,2 şiddetinde olarak kaydedildi. Bölgedeki yapıların hiçbiri ayakta kalmamıştı. Ancak 50’lerde inşa edilen bu askeri yapı, ayakta kalabilmişti. ABD ordusunun terk ettiği bina, her türlü füze, bomba gibi saldırılara karşı dayanıklı olarak inşa edildiğinden depremde tek bir hasar dahi almadı.

Depremde evlerini kaybeden insanlar, orduya ait olan bu binaya taşındı.

Hükûmet, bölgedeki insanların mağduriyetini gidermek için bu binaya taşınmaya izin verdi. Böylece askeri bir yapı olarak inşa edilen bu bina, kasaba halkına ev sahibi oldu.

Bugün, burada yaşayan halkın herhangi bir yere gitmesine gerek yok. Market, karakol ve hatta okul bile apartmanın içinde. Gerçekten de tarihte en ilginç yapıların başında gelebilecek bu bina, zamanla Alaska'nın da bir sembolü oldu.

2016’da Alaska Hükûmeti, binayı yeniledi. 196 daireden oluşan binanın yenilenme maliyeti ise neredeyse 3 milyon dolardı.

Bölgenin turist alan bir yerinde konumlanan binanın birkaç dairesi otel olarak da kullanılıyor. Zamanla nüfusu artan kasabanın tamamı tek bir binada yaşamaya alışmış ve durumlarından oldukça memnun görünüyorlar. Neticede işe gitmek için saatler öncesinden uyanıp trafik derdinizin olmadığını, sadece asansöre binip zemin katta inmeniz gerektiğini düşünürseniz oldukça keyifli gibi.