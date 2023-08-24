Bir zamanların efsane karakteri Rambo’ya ilham olan kişinin bir Türk askeri olduğunu biliyor muydunuz? Hacı Altıner adındaki bu asker, Kore Savaşı’nda gösterdiği başarısıyla adını dünyaya duyurmuş bir Türk gazisidir.

Gönüllü olarak katıldığı savaşta müthiş bir direniş göstererek adını kahramanca duyurdu Hacı Altıner. Kore Savaşı, sadece Güney Kore ve Kuzey Kore arasında gerçekleşmiyordu. SSCB ve ABD arasında oluşan gerginlik, Hacı Altıner’in adını tarihe yazdırmasına sebep oldu.

Kuzey Kore, savaşta SSCB ve Çin’in desteğini alırken; Güney Kore de ABD ve Türkiye desteğiyle savaşa devam etmişti. İşte tam bu sırada da olanlar oldu.

Amerikan ordusu, Türk askerlerinden memnun değildi.

Bizler en son I. Dünya Savaşı’nda sıcak bir çatışmaya girdiğimiz için savaş stratejisi konusunda pek çok şey değişmişti. Haliyle Amerikan ordusu da bu konuda Türkleri hamlamış olarak görüyor ve onlarla birlik olmanın mağlubiyet getireceğini düşünüyordu.

Savaş devam ettiği sırada bir vadide ABD ordusu ile Türk ordusu beraber ilerlerken karşılarına düşman askerler çıkıyor. ABD, bu çatışmadan geri çekilme kararı alıyor almasına ama bu kararını kimseyle paylaşmıyor. Olaylardan bihaber Türk ordusu, var gücüyle sıcak savaşı sürdürüyor.

Orduda gönüllü olarak bulunan Hacı Altıner, ağır makineli tüfekle savaşıyordu.

Oldukça kalabalık olan Çin ordusu, Türk ordusunu çevirmiş bir halde kıstırmıştı. Sayı olarak fazla olmalarını bir avantaja çeviren Çin ordusu, ilerlemeye devam ediyordu. Bu çatışmada Altıner, tam 14 ayrı yerinden yara alıyor fakat yine de pes etmiyor. İşte Rambo’ya ilham olan hikâyesi de tam bu esnada başlamış oluyor.

Bir süre sonra sıkışan Türk birlikleri, geri çekilme kararı alıyorlar. Hacı Altıner, “Siz gidin, ben zaten öldüm. Düşmanı ben oyalarım.” diyerek kahramanca kendisini düşmana siper ediyor. Onca yaralanmayla sağ çıkamayacağının farkında olduğu için son nefesine kadar savaşmak istiyor. Kaderin cilvesi bu ya, sonrasında savaştan sağ salim çıkıyor.

Rambo’nun çıkış noktasının başlangıcı: saatlerce Çin ordusunun ilerlemesini tek başına engelliyor.

Tek başına verdiği mücadelede bir hayli yorgun düşen Hacı Altıner, asla pes etmeden düşmanın ilerlemesini son nefesine kadar durdurmaya gayret ediyor. İplerin koptuğu kısım da burada başlıyor. Çin ordusu, bu direnişe galip gelemeyeceğini anlayınca saatler sonunda geri çekilme kararı alıyor.

Ağır makineli tüfek ve bir sandık mermi ile düşmanı alt eden Hacı Altıner, müthiş bir kahramanlık destanı yazıyor tarihe. Savaş sonrasında ABD ordusu tarafından derhal Altıner’in tedavisine başlanıyor.

ABD’de oldukça ünlenen Türk gazisine birçok madalya takdim edildi.

Bu kahramanlığının yanında şeref madalyaları takıldı Hacı Altıner’e. Bunun yanı sıra ABD ordusunda generallik ünvanı teklifi edildiği bile söylenmekte. Ancak görünen o ki kendisi bu teklifi reddetmiş, Türkiye’ye dönmüş.

Ülkemizde de kendisine maaş bağlansa da bunu da kabul etmemiş Altıner. Gönüllü katıldığı savaştan adını tarih sayfalarına yazdıran, Amerika'ya kadar duyuran Türk gazisi, alçakgönüllülüğü ile de hepimize bir ders veriyor.