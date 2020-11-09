Betül Kaçar, Evrende Yaşam Arayacak Ekibi Yönetecek

Türk bilim insanı Betül Kaçar, NASA'nın evrendeki yaşam arama çalışmalarına yön verecek 12 araştırma grubundan oluşan bir ekibi yönetecek. Görev kapsamında Güneş sistemimiz dışındaki hangi yakın gezegenlerin yaşama ev sahipliği yapmaya uygun olabileceği araştırılacak.

NASA Astrobiyoloji Programı, Arizona Üniversitesi'ndeki iki ekip de dahil olmak üzere ICAR programını başlatmak için sekiz yeni disiplinler arası araştırma ekibi seçti. Türk bilim insanı Betül Kaçar ve Dániel Apai liderliğindeki ekipler, 40'ı aşkın önerisi arasından seçildi.

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, bu ekiplerin araştırmalarının genişliği ve derinliğinin kozmik kökenlerden gezegensel sistem oluşumuna, yaşamın kökenlerine ve evrime ve Dünya'nın ötesinde yaşam arayışına kadar olan astrobiyoloji araştırmaları yelpazesini kapsadığı belirtildi.

Türk bilim insanı Betül Kaçar, NASA'nın yeni projesine liderlik edecek:

2017 yılından bu yana Arizona Üniversitesi Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi alanında çalışmalar yürüten Türk astrobiyolog Betül Kaçar da NASA'nın bu yeni projesinde büyük ve önemli bir rol oynayacak.

Haberi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran Kaçar, paylaşımında "Çok güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Projemiz NASA'nın yeni oluşturduğu astrobiyoloji merkezlerinden biri olarak seçildi. Önümüzdeki 5 sene boyunca evrendeki yaşam arama çalışmalarına yön verecek 12 araştırma grubundan oluşan bir ekibi yöneteceğim" ifadelerini kullandı.

NASA, erken Dünya biyolojisi ve biyojeokimyasına ilişkin çalışmalar yürütmek ve Güneş sistemimiz dışındaki hangi yakın gezegenlerin yaşama ev sahipliği yapmaya uygun olabileceğini keşfetmekle görevli iki büyük yeni araştırma ekibi kurmak için UArizona astrobiyoloji araştırmacılarına yaklaşık 12 milyon dolar verdi.