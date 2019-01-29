Türk Girişimciler, Kenevirden x-Ray Cihazı Ürettiler

İki Türk girişimcinin kurduğu TechnoArge isimli şirket tarafından radyasyonu engelleyen bir x-Ray cihazı geliştirildi.

Geçtiğimiz günlerde endrüstriyel kenevir üretimi konusunda girişimcilerin cesaretlendirilmesi sonrasında, 50 bin çeşit sanayi malı üretilebilen kenevire dair yeni ürünler de bir bir ortaya çıkmaya başladı.

İki girişimci Türk tarafından kurulan TechnoArge'nin, yapılan bu açıklamanın ardından yaklaşık 3 yıldır kenevir kompozitler ile ilgili çalışmalarda bulunduğu ortaya çıktı. TechnoArge Genel Müdürü Muzaffer Gökçimen, geliştirdikleri x-Ray cihazının, bu özelliği sayesinde radyasonu engellediğini belirtti.

Gökçimen, geliştirdikleri cihazlar arasında kurşun geçirmez zırf, el dezenfektan cihazı gibi birçok farklı kenevir kompozitli ürün bulunduğuna dikkat çekerken, ulusal ve küresel ölçekte patent başvurularını çoktan gerçekleştirdiklerini de belirtti.

İşte Gökçimen'in açıklamaları:

"Ülkemizde olmayan yenilikleri, inovasyonları gerçekleştiriyoruz. Yaptıklarımızı Türkiye'de pek satamıyoruz. Daha çok yurt dışına talep üzerine yapıyoruz. Kenevir konusunu aslında 3 yıldır çalışıyoruz. Dünyada kompozit kenevirde çok çok ilerideyiz.

Kenevirden x-Ray cihazlarında şu anda 'top' noktaya gidiyoruz. İkisini birleştirmemiz çok işe yaradı. Kenevir radyasyonu engelliyor. 'Havalimanlarındaki valiz kontrollerinde radyasyon riskini hem sıfıra indirelim hem de bu valizleri dezenfekte edelim' diye yola çıktık. Çok da başarılı oldu. Artık havalimanlarında insanların valizi güvenlik için x-Ray'den geçerken, aynı zamanda dezenfekte de edilecek. Bu ürün 'top' noktalara gelecek."