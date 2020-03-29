Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Mart Pazartesi gününden itibaren İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak uçuşları paylaştı. Seyahat belgesine sahip olan yolcular bilet alabilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türk Hava Yolları (THY), yurt içinde birçok seferini iptal etti. Alınan karara göre, sadece 14 iç hat uçuşunun yapılması kararlaştırıldı. Bu şehirler, İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya ve İzmir.

THY'nin sefer tarifeleri belli oldu:

THY Genel Müdür Bilal Ekşi, belirlenen tarifeleri Twitter hesabından paylaştı. Ekşi, açıklamasında, “Pazartesi İSTANBUL Havalimanından yapılacak iç hat seferleri tabloda olup, Seyahat belgesine sahip yolcularımız 4 SAAT ÖNCEDEN havalimanı satış ofislerine gelerek bu seferlere bilet alabilirler.” dedi. THY’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, “Yoğunluktan etkilenmemek için bilet işlemlerinizi internet sitemiz ve mobil uygulamamız aracılığıyla yapabilirsiniz. Acentelerimiz aracılığıyla bilet alan yolcularımızın ilgili acentelerin hizmet merkezlerinden de yardım alabileceğini unutmayın.” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Uçuşunuza 72 saatten uzun bir süre varsa bilet işlemleriniz için lütfen ilerleyen günlerde bizimle iletişime geçiniz. Uçuşunuza 72 saatten kısa bir süre kaldıysa ve biletinizi Türk Hava Yolları satış kanalları üzerinden satın aldıysanız, 444 0 849 / 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimize veya satış ofislerimize işlemleriniz için ulaşabilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.

'Türkiye, salgını az hasarla atlatacak':

Öte yandan, tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını, ülke ekonomilerini de olumsuz etkiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, "Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz. Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadık." dedi.

Türkiye ekonomisinin sürece dirençli girdiği belirten Özbaş, "Merkez Bankası'nın elinde son derece geniş ve etkili bir araç seti var, bunları güçlü ve hızlı bir şekilde kullanıyoruz ve gerektikçe kullanabilecek durumdayız. Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır." diye konuştu.