Turkcell, e-ticaret platformu olarak hayata geçirdiği "Turkcell Pasaj"ı kullanıma sundu. Turkcell ve diğer satıcılar üzerinden hizmet verecek platform, Hepsiburada ve Trendyol gibi mecraların güçlü bir rakibi olmayı amaçlıyor. Sadece teknolojik ürünlerin bulunduğu platformda sayısız ürün yer alıyor.

Türkiye'nin köklü mobil operatörler şirketlerinden Turkcell, e-ticaret işine girdi. Aslında bir süredir kendi internet sitesinden satış yapan şirket, artık bir pazar yeri sahibi oldu. "Turkcell Pasaj" olarak isimlendirilen dijital platform, tıpkı Hepsiburada ya da Trendyol'un mantığında çalışıyor. Kullanıcı, platformun internet sitesi üzerinden aradığı teknolojik ürüne ulaşabiliyor.

Turkcell, daha önceki dönemde kendi ürünlerini satan bir mağazaya sahipti. Ancak Turkcell Pasaj, sadece Turkcell'in satış yapacağı bir mecra olmayacak. Teknolojik ürün satışı yapan diğer satıcılar da bu platforma dahil olup, bu platformu kullanan tüketicilere ulaşabilecekler. Bu da sektör için hoş bir rekabet ortamı yaratmış olacak.

Turkcell Pasaj'ın genel tasarımı işte böyle görünüyor

Turkcell Pasaj'da akıllı telefon, bilgisayar, tablet, televizyon, kulaklık, elektrikli ev aletleri, sağlık ve kişisel bakım ürünleri ile oyuncu ekipmanlarına ve hatta oyunların fiziksel sürümlerine bile erişilebiliyor. Çeşitli kampanyalar da sunan Turkcell Pasaj, kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaracak bir platform haline gelebilecek potansiyele sahipmiş gibi duruyor.

Turkcell Pasaj'ın kullanıcı çekecek özelliklerinden bir tanesi, esnek ödeme imkanı sunulabiliyor oluşu. Örneğin bir kullanıcı, bu internet sitesi üzerinden satın aldığı bir ürünün bedelini, kredi kartıyla ya da Turkcell faturasına ekleme yaparak ödeyebiliyor. Ayrıca bir tüketici, Turkcell Pasaj'dan satın aldığı bir ürünü aynı gün teslim alabiliyor ya da beklememek için Turkcell mağazalarına başvuru yapabiliyor. Turkcell, hizmetin ilerleyen süreçte "Dijital Operatör" isimli uygulamaya da entegre edilebileceğini söylüyor. Turkcell Pasaj'a erişmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.