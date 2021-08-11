Yetişkin Nüfusun Yarısı, İki Doz Koronavirüs Aşısı Vuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarına ilişkin son verileri açıkladı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamalara göre 18 yaş ve üzeri vatandaşların yüzde 50'den fazlası, iki doz aşı vuruldu. Ülke genelinde vurulan toplam aşı dozu sayısı ise 80 milyonun üzerine çıktı.

Koronavirüs pandemisinin ilk gününden beri "elinden geleni" yapmaya çalışan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin aşılama süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca tarafından yapılan açıklamalarda, uygulanan toplam doz sayısı ile Türkiye nüfusundaki aşılama durumunun son verileri paylaşıldı.

Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar, aşılamanın Türkiye'de ciddi oranlara ulaştığını gözler önüne seriyor. Zira son verilere göre an itibarıyla uygulanan doz sayısı, 80 milyonun üzerine çıkmış durumda. Yani istatistiksel olarak mültecileri hesaba katmazsak, ülkemizin her ferdinin bir doz aşı vurulmuş olduğunu ifade edebiliriz. Ancak bu istatistik, ne yazık ki salgınla mücadeledeki nihai durumumuzu göstermiyor. İşte toplam doz sayısından daha önemli olan veriler;

18 yaş ve üzeri vatandaşlar arasındaki iki doz uygulama oranı, yüzde 50'nin üzerine çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamalara göre Türkiye'de 18 yaş ve üzerinde olan her 2 vatandaştan bir tanesi, koronavirüs aşısının iki dozunu da vurulmuş durumda. Yani bu durumda Türkiye'deki 18 yaş ve üzeri vatandaşların yüzde 50'sinin aşılama süreci tamamlanmış durumda. Bu oranın önümüzdeki günlerde daha da yükseleceği aşikar.

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" isimli internet sitesinde yer alan ve saat 16:13 itibarıyla geçerli olan verilere baktığımızda, vurulan doz sayısının 80 milyon 189 bin 684 olduğunu görüyoruz. Bunlardan 31 milyon 115 bin 763 tanesinin iki doz aşısı da vurulmuş durumda. Aşılama oranının en yüksek olduğu iller Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova. Aşılama konusunda en kötü durumda olan illerimiz ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Siirt ve Iğdır...