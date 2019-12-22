Türkiye'de 4 Ada ve 1 Yarımada Toplamda 457 TL'den Satılacak

Türkiye’de yer alan ve toplamda 457 milyon lira değere sahip 4 ada ve 1 yarımada, internette yayınlanan ilanlar ile satışa sunuldu. Adalar için turizm ve konut imarı verilmiş durumda. Yurt dışından gelen teklifler üzerinde de düşünülüyor.

Türkiye'deki 4 ada ve 1 yarımada, internet üzerinden satışa çıkarıldı. Bursa Uluabat Gölü’nde 1 adanın, Ege ve Akdeniz’de ise 3 ada ve 1 yarımadanın sahipleri, internette yayınladıkları ilanlar ile adalarını satışa çıkardı. Adaların ve yarımadanın değerlerinin toplamda 457 milyon lira olarak belirlendiği öğrenildi.

Satışa çıkarılan adalar, özel mülk olarak sınıflandırılmakta ve içlerinde bazıları turizm için imara açık. Diğer adalar için de konut ve karma imar izni verildi.

Kasım ayında internet üzerinden satışa çıkarılan adaların büyüklüklerinin 27 bin metrekare ve 316 bin metrekare arasında değiştiği öğrenildi. Yarımadanın yüzölçümü ise 76 bin metrekare olarak belirlendi.

Satışa sunulan adaların fiyatları:

Nedim Bulut tarafından satışa sunulan Uluabat Gölü’ndeki ada, satışa sunulan adalar içinde en düşük fiyata sahip. 17 milyon lira fiyata ve 45 bin metrekarelik alana sahip olan adada, 500 zeytin ağacı ve bungalov gibi ahşap yapılar bulunuyor. Beton yapılaşma ise kesinlikle yasak.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yer alan ve 316 bin metrekare alana sahip Karaca Adası, satışa sunulan adalar içinde en büyüğü ve en yüksek fiyatlısı. Cumhurbaşkanlığı konutunun karşısında konumlanan ada için 145 milyon lira isteniyor ve metrekare fiyatı 459 lira olarak hesaplandı.

Balıkesir’in sahip olduğu 22 ada arasında yer alan Çiçek Adası’nın fiyatı ise 20 Kasım günü güncellendi. Karaya olan uzaklığı 230 metre olan ve ilk kez 2002 yılında satışa sunulan ada, daha önce 115 milyon lira olarak fiyatlandırılmıştı. Ancak bu fiyat 20 Kasım 2019 tarihinde 135 milyon lira olarak güncellendi. 267 bin metrekare alana sahip adada 2 bin zeytin ağacı, meyve ağaçları ve 3 bin çam ağacı bulunuyor. .

Bodrum’da Çiftlik mahallesinde yer alan 27 bin metrekare büyüklüğe sahip ada da 125 milyon liradan satışa çıkarıldı. 15 Kasım günü internette yayınlanan ilandan; adanın 650 metrekare büyüklükte, 3 katlı ve 10 yataklı turistik tesise sahip olduğu öğrenildi.

Satışa çıkarılan adalardan biri, yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılabilir

Muğla’nın Milas ilçesinde yer alan 76 bin metrekarelik yarımadanın fiyatı ise 35 milyon lira olarak belirlendi. Yarımadanın 47 bin metrekarelik bölümü, turistik tesis alanları için imara ayrılmış bulunuyor.

Mehmet Korkmaz, yarımadanın satışından sorumlu gayrimenkul uzmanı olarak satış işlemlerini yakından takip ediyor. Korkmaz, yurt içi ve yurt dışından yarımada için teklifler geldiğini belirtiyor ve açıklamalarına şöyle devam ediyor; "Bir Avrupa ülkesinden de teklif aldık. Buraya yaşlılar için bir rehabilitasyon merkezi yapmak istiyorlar. Görüşmelerimiz hala sürmekte. Fiyatta anlaşırsak satışı gerçekleştireceğiz. Yarımadaya modern bir rehabilitasyon merkezi yapılacak."