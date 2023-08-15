Türkiye’nin Dörtte Birinden Fazlası Kaçak Telefon Kullanıyor!

Statcounter tarafından paylaşılan veriler, Türkiye'de en çok tercih edilen telefon markalarını ortaya koydu. Ancak tabloda dikkat çeken, 'küçücük' bir detay vardı...

Artık başlangıç seviyesinde bir akıllı telefon bile alacak olsanız cebinizden 5-6 bin TL’nin çıkması gerekiyor. iPhone gibi premium segmentler ise 40 bin TL’den başlıyor. İçin acı tarafı, alacak olduğunuz bir telefon yurt dışında on binlerce TL'ye kadar fark eden daha düşük fiyat etiketine sahip.

Hâl böyle olunca pek çok yeni akıllı telefon alıcısı, telefonları yurt dışından almaya başladı. Fakat öyle gözüküyor ki bu sayı öylesine arttı ki ülkemizde IMEI kaydı yapılmayan telefon sayısı son aylarda kat be kat arttı.

Türkiye'deki telefonların %32,59'u kaçak/kayıt dışı!

Statcounter tarafından paylaşılan pazar verilerine göre Türkiye’de akıllı telefon pazarında en çok tercih edilen marka, %32,59’luk oran ile “Bilinmeyen” oldu. Bu kategori, kayıt dışı olan cihazları kapsıyordu.

Verileri paylaşan MOBİSAD (Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği), şu ifadelere yer verdi:

“Bu veriler, Türkiye’nin akıllı telefon pazarında kaçak ürünlerin ve kayıt dışı kanalın hâlâ ciddi bir sorun olarak varlığını sürdürdüğünü gösteriyor.”

Kaçak telefonları takip eden, Türkiye’de en çok tercih edilen telefon markaları ise şu şekilde: