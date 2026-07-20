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Türkiye'de Elektrikli Araç Tüketimi Patladı: Şarj Tüketimi 2026'nın İlk Yarısında %153 Artış Gösterdi!

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EPDK verilerine göre 2026'nın ilk 6 ayında elektrikli araçların şarj hizmeti kapsamında tükettiği elektrik miktarı rekor kırarak 392 bin MWh'ye ulaştı.

Türkiye'de Elektrikli Araç Tüketimi Patladı: Şarj Tüketimi 2026'nın İlk Yarısında %153 Artış Gösterdi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan güncel verilere göre Türkiye'de elektrikli araç şarj altyapısındaki kullanım oranları dikkat çekici bir yükseliş trendi sergiliyor. 2026 yılının ilk altı aylık döneminde, elektrikli araç şarj hizmetleri kapsamında tüketilen toplam elektrik miktarı 392 bin 252 megavatsaate (MWh) kadar yükselmiş durumda. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla şarj tüketiminde tam yüzde 153,5’lik bir artış gerçekleştiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yılın ilk altı aylık döneminde gerçekleşen elektrik tüketimi 154 bin 723 MWh seviyesinde kaydedilmişti. Yıllık bazda gerçekleşen bu büyük sıçrama, sürücülerin ve filo araçlarının artık şarj istasyonlarını çok daha aktif kullandığını kanıtlıyor.

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Türkiye'de Elektrikli Araç Tüketimi Patladı: Şarj Tüketimi 2026'nın İlk Yarısında %153 Artış Gösterdi!
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İşlem sayısı ve şarj süreleri büyüyor

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Kullanım oranlarındaki bu artış sadece tüketilen elektrik miktarıyla da sınırlı kalmadı. Yılın ilk altı ayında şarj ağı işletmeci lisansına sahip şirketlerin bünyesinde işletilen istasyonlarda toplam 15 milyon 408 bin 578 şarj işlemi yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 7 milyon 838 bin 168 olarak kaydedilen şarj işlemi sayısı, böylece yıllık bazda yüzde 96,6 oranında artmış oldu.

Sürücülerin şarj noktalarında geçirdiği zaman da tüketimle paralel şekilde yükseldi. İstasyonlardaki toplam şarj süresi 17 milyon 569 bin 444 saate ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 7 milyon 400 bin 977 saat olan toplam şarj süresi dikkate alındığında, yıllık bazdaki artışın yüzde 137,4 seviyesine çıktığı görülüyor. Kurulmuş toplam şarj noktası sayısı ise bu süreçte 45 bin 97 olarak kayıtlara geçti.

Altyapılar da genişliyor

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Ülkemizdeki şarj istasyonu ağının büyümesi, şarj soketi sayılarındaki artışla da net bir şekilde gözlemleniyor. EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı İbrahim Öz'ün paylaştığı verilere göre 2024 yılının başında 12 bin 84 olan toplam şarj noktası sayısı, 2025 yılı başında 26 bin 462'ye ve bugün itibarıyla da 45 bin 660 seviyesine kadar ulaştı.

Mevcut şarj altyapısının teknolojik dağılımına bakıldığında, hızlı şarj imkânı sunan DC şarj noktalarının sayısının 19 bin 903'e yükseldiği görülüyor. Standart şarj imkânı sağlayan AC şarj noktası sayısı 25 bin 731 olurken, mobil şarj noktası sayısı ise 26 olarak belirtildi. Mayıs ayı verileriyle kıyaslandığında DC soket sayısının 19 bin 541'den, AC soket sayısının ise 25 bin 634'ten bugünkü seviyelerine ilerlediği anlaşılıyor.

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