Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in elektronik seçim sistemiyle ilgili tüm çalışmaları tamamladıklarını söylediği bildirildi. Meclis gündemine alınacak konu, Türkiye'ye elektronik seçim sistemi getirebilir gibi görünüyor.

Türkiye'nin gündemi çok büyük bir hızla değişecek gibi görünüyor. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yaptı. Yener, elektronik seçim sisteminin Türkiye'de uygulanması için tüm çalışmaların tamamlandığını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınacağını söyledi.

Elektronik seçim sistemi, başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerde uygulanıyor. Bu sistemde seçmenler, bir kiosk aracılığıyla oy kullanma işlemini tamamlıyorlar. İşte bu sistem, bu kez ciddi ciddi kullanılabilir hâle getirilecek gibi görünüyor.

Türkiye'de uygulanacak sistemin detayları şimdilik belli değil

Hükûmet yetkilileri, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmadılar. Hâl böyle olunca Türkiye'de uygulanacak sistemin nasıl çalışacağı henüz belli değil. Ancak bunun yeni bir gelişme olmadığını özellikle vurgulayalım. Ahmet Yener, geçtiğimiz yıl da benzer bir açıklama yapmıştı. Yani hükûmetin uzun zamandır eletronik seçim sistemi üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz.

Türkiye'nin ilk kapalı devre elektronik seçim teknolojisi geçtiğimiz yıl duyurulmuştu:

Elektronik seçim sistemiyle ilgili bilmeniz gerekenler:

Peki elektronik seçim sistemi gerçekten avantajlı mı?