Türkiye'nin en büyük 500 bilişim şirketinin değerlendirildiği "Bilişim 500 Araştırması"nın sonuçları açıklandı.

Türkiye'nin en büyük 500 bilişim firmasının kendi aralarında değerlendirildiği "Bilişim 500 Araştırması"nın sonuçları, Tarihi Emek Sineması'nda düzenlenen törenle açıklandı. Bu yıl "Evren Boşlukları Sevmez" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Hakan Yurdakul, iş insanları ve sektör temsilcileri katıldı.

Sayan, etkinlikte yaptığı konuşmada dünyanın büyük bir dönüşüm içinde olduğunu belirtirken bu sektörün diğer tüm sektörlerin geleceğine etki ettiğini de belirtti. Sayan, bilgi ve iletişim alanında yazılım sektörünün yüzde 82 paya sahip olduğunu belirtirken, bilişim teknolojilerinin küresel olarak 5 trilyon dolarlık bir pazara sahip olduğunu ve ülkemizde de bu alanın 25 milyar dolara ulaştığını belirtti. Sayan ayrıca bu alanda 2025'e kadar 100 bin ek istihdam ve 10 milyar dolarlık ihracat beklediklerini ifade etti.

İşte zirvede yer alan 10 firma

Şirketlerin ciro bilgilerine göre genel ve kendi kulvarlarında sıralandığı araştırmanın sonuçlarına ilk 10 firma şu şekilde oldu:

Turkcell

Türk Telekom

Vodafone

Indeks Bilgisayar

Teknosa

Arena

Bilkom Bilişim

Penta Teknoloji

Ingram Micro

KoçSistem

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Yurdakul ise yaptığı konuşmada, üretmenin yanında satmanın da önemli olduğuna vurgu yaparak, satış konsorsiyumu oluşturulması tavsiyesinde bulundu.

2023 listesine giren şirketlerin, 2022'ye kıyasla yüzde 93 büyüdüğü belirtilirken listeye 74 yeni şirketin eklendiği de belirtildi. Ayrıca yapay zekâ ve siber güvenlik alanlarında da büyük ilerleme olduğu ifade edildi.