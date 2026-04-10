Türkiye'de Hizmet Vermeye Hazırlanan Dijital Banka Revolut Nedir? Nasıl Kullanılır? Hangi Özellikleri Var?

Revolut nedir, Türkiye’de kullanılıyor mu, güvenli mi ve nasıl kayıt olunur? Türkiye'de hizmet vermeye hazırlanan dijital banka Revolut hakkında doğal olarak pek çok soru işareti var. Bu rehberde Revolut’un tüm özelliklerini, ücretlendirme modelini ve kullanım detaylarını kapsamlı şekilde ele alıyoruz.

Revolut son yıllarda adını en çok duyduğumuz finans uygulamalarından biri. Klasik bankacılık anlayışını tamamen mobil deneyime taşıyan platform, kullanıcılarına tek uygulama üzerinden pek çok işlem yapma imkânı sunuyor. Üstelik bunu oldukça kullanıcı dostu bir arayüzle gerçekleştiriyor.

Peki Revolut gerçekten anlatıldığı kadar avantajlı mı? Türkiye’de kullanılabiliyor mu ve güvenli mi? Tüm bu soruların yanıtlarını adım adım açıklıyoruz.

Revolut nedir?

Revolut, geleneksel bankacılık anlayışını dijitalleştiren ve tek bir mobil uygulama üzerinden çok sayıda finansal hizmet sunan bir FinTech platformudur. 2015 yılında Londra’da kurulan şirket, kullanıcılarına para transferi, döviz işlemleri, yatırım ve bütçe yönetimi gibi birçok işlemi tek bir uygulama üzerinden gerçekleştirme imkânı sunuyor.

Revolut’un en dikkat çekici özelliklerinden biri, kullanıcıların aynı hesap içinde 30’dan fazla para birimini tutabilmesi ve bu para birimleri arasında gerçek piyasa kuru üzerinden dönüşüm yapabilmesi. Bunun yanında global harcama, kripto para işlemleri ve hisse yatırımları gibi gelişmiş finansal araçlar da sunuyor.

Revolut Türkiye'de kullanılıyor mu?

Revolut’un Türkiye’deki durumu henüz tam anlamıyla aktif değildir. Türkiye’de yaşayan kullanıcılar şu an için iOS ve Android uygulamasını indirip bekleme listesine katılabiliyor.

Şirketin Türkiye pazarına giriş yapmak için yerel bankaları satın alma girişiminde bulunduğu biliniyor. Bu süreç tamamlanırsa Revolut’un Türkiye’de resmi olarak faaliyet göstermesi mümkün olacak.

Bununla birlikte, halihazırda yurt dışında açılmış bir Revolut hesabı olan kullanıcılar Türkiye’de kartlarını kullanabilir, alışveriş yapabilir ve ATM’lerden para çekebilir.

Revolut nasıl kullanılır?

Revolut kullanımı oldukça basit ve tamamen mobil uygulama üzerinden gerçekleştiriliyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden şu işlemleri yapabiliyor:

Hesaba para yükleme

Döviz bozdurma

Kart ile ödeme yapma

Para transferi

Bütçe yönetimi

Özellikle döviz işlemleri, Revolut’un en güçlü yönlerinden biri. Kullanıcılar gerçek piyasa kuru üzerinden hızlı dönüşüm yapabiliyor. Ayrıca uygulama, harcamaları kategorilere ayırarak kullanıcıların finansal alışkanlıklarını analiz etmesine yardımcı oluyor.

Revolut hangi bankaya ait?

Revolut, herhangi bir geleneksel bankaya bağlı değil. Tamamen bağımsız bir finansal teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Şirketin kurucuları Nikolay Storonsky ve Vlad Yatsenko. Bunun yanı sıra SoftBank ve Tiger Global gibi büyük yatırımcılar da Revolut’un finansal ortakları arasında yer alıyor.

Revolut, Avrupa Birliği’nde bankacılık lisansına sahip ve bu lisans sayesinde kullanıcı mevduatları belirli bir limite kadar sigorta kapsamında.

Revolut ücretli mi?

Revolut, hem ücretsiz hem de ücretli planlar sunan bir modelle çalışıyor. Temel işlemler için ücretsiz “Standard” plan kullanılabilir.

Bunun yanında Plus, Premium, Metal ve Ultra gibi farklı abonelik planları da bulunuyor. Bu planlar; daha yüksek ATM çekim limitleri, seyahat sigortası, cashback ve özel kart avantajları gibi ek özellikler sunuyor. Tabii Türkiye'de bu planlardan hangileri bulunacak belirsiz.

Ücretsiz plan kullanılsa bile bazı durumlarda ek ücretler uygulanabilir. Örneğin ATM çekim limitinin aşılması veya hafta sonu döviz işlemleri gibi durumlarda komisyon alınabilir.

Revolut güvenli mi?

Revolut, hem teknolojik altyapısı hem de lisanslı yapısı sayesinde yüksek güvenlik standartları sunan bir platform.

Avrupa’da bankacılık lisansı kapsamında kullanıcı mevduatları 100.000 Euro’ya kadar güvence altındadır. Ayrıca platform, gelişmiş güvenlik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Tek kullanımlık sanal kartlar, konum bazlı güvenlik ve anlık işlem bildirimleri sayesinde kullanıcılar hesaplarını tam kontrol altında tutabiliyor. Ayrıca yapay zekâ destekli sistemler şüpheli işlemleri otomatik olarak tespit edebiliyor.

Revolut'a nasıl kayıt olunur?

Revolut hesabı açmak tamamen dijital bir süreçtir ve birkaç dakika içinde tamamlanabilir.

Kayıt süreci şu adımlardan oluşuyor:

Mobil uygulamayı indirme

Telefon numarası doğrulama

Kişisel bilgileri girme

Kimlik doğrulama (KYC) süreci

Plan seçimi ve kart oluşturma

Kullanıcılar kimlik doğrulama için pasaport veya kimlik kartı yükleyip selfie doğrulaması yapıyor. Türkiye’den kayıt olmak isteyen kullanıcılar ise şu an bekleme listesine alınıyor.

18 yaşından küçükler Revolut kullanabilir mi?

Evet, 18 yaş altındaki kullanıcılar Revolut 18- (eski adıyla Revolut Junior) hesabı ile platformu kullanabiliyor.

Bu hesap türü, ebeveyn kontrolüne bağlı bir alt hesap olarak çalışıyor. 6-17 yaş arası kullanıcılar için uygundur ve ebeveynler tüm harcamaları kontrol edebilir.

Çocuklar kendi kartlarını kullanabilir, bakiye takibi yapabilir ve belirli limitler dahilinde harcama gerçekleştirebilir. Ancak hesap açabilmek için ebeveynin aktif bir Revolut hesabının olması gerekiyor.

Revolut, sunduğu çok yönlü finansal hizmetler sayesinde geleneksel bankacılığa güçlü bir alternatif oluşturuyor. Çoklu döviz desteği, düşük maliyetli işlemler ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile öne çıkan platform, özellikle uluslararası finans işlemleri yapan kullanıcılar için önemli avantajlar sunuyor.