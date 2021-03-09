Yapılan bir araştırmayla Türkiye'de şu sıralar en çok kazandıran mesleklerin hangileri olduğu belirlendi. Buna göre Türkiye'de en çok kazandıran meslek, en yakın rakibini bile yıllık 50 bin TL gibi bir tutarla geçen 'noterlik' oldu. Yazılım mühendisliği, sigorta uzmanlığı ve eczacılık da Türkiye'de çok kazandıran mesleklerinden oldu.

Para kazanmanın giderek zorlaştığı bir ortamda hem Türkiye hem de dünyada genel bir kaygı oluşmaya başladı. Zira bir dönemlerin en çok kazandıran meslekleri artık unutulmaya yüz tutmuş durumdayken, bazı sektörler ise her geçen gün biraz daha parlamaya başlıyor. Yapılan yeni bir araştırma ise Türkiye'de şu sıralar en çok kazandıran mesleklerin hangileri olduğunu gözler önüne seriyor.

Aslına bakacak olursak esas mesele, çok para kazanmaktan ziyade sevdiğin işi yaparak para kazanmak. Ancak mevcut şartlar, ne yazık ki böylesi bir durumun önüne geçiyor. Hal böyle olunca da ülkemizdeki gençler, sevdikleri işten ziyade çok para kazanacakları mesleklere yönelmeye başlıyorlar. Şayet yakın bir gelecekte meslek edinmek için tercihlerde bulunacaksınız, aşağıda bahsedeceğimiz sektörleri gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

İşte Türkiye'de en çok para kazandıran meslekler

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin en çok kazandıran mesleği, noter olmak. Yarı özel yarı devlet olarak hizmet vermekte olan noterler, Türkiye'de adeta para basıyorlar. Elbette her noter az sonra açıklayacağımız kadar kazanmıyor ancak özellikle de birinci sınıf ve merkezi lokasyonlarda hizmet veren noterler, yıllık ortalama 300 bin TL gibi ciddi anlamda tatmin edecek seviyelerde para kazanıyorlar.

Dijitalleşen dünyanın doğal bir sonucu olarak önem kazanmaya başlayan yazılım sektörü de şu sıralar çok kazananlar arasında. Araştırmalara göre bir yazılım mühendisi, yıllık ortalama 250 bin TL kazanç sağlıyor. Bu mesleği 150 bin TL ile sigorta uzmanlığı, 150 bin TL ile eczacılık, 150 bin TL ile avukatlık, 150 bin TL ile pilotluk, 130 bin TL ile uzman doktorluk, 125 bin TL ile yönetim danışmanlığı, 100 bin TL ile petrol mühendisliği, 80 bin TL ile de mali müşavirlik takip ediyor.

Bu arada, kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde de Slice.ca tarafından yapılan bir araştırmadan bahsetmiştik. Bu araştırma, önümüzdeki 5 yıllık süreçte talebin artacağı meslekleri kapsıyordu. Eğer bu araştırma ile ilgili de bilgi sahibi olmak ve geleceğinizi yönlendirmeden önce bir kez daha düşünmek isterseniz, sizleri burada bulunan haberimize bekliyoruz.