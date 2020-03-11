YÖK Acil Olarak Toplanıyor: Üniversiteler Tatil Edilecek mi?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Türkiye’de ilk corona virüsü (COVID-19) vakasının ortaya çıkmasının ardından acil olarak toplanıyor. 207 rektörün Ankara'da bir araya geleceği toplantıda, üniversiteler özelinde corona virüsüne yönelik ne gibi önlemler alınabileceği tartışılacak.

Dünyada corona virüsünün bulaşmadığı sayılı ülkelerden biri olan Türkiye, dün itibarıyla ilk COVID-19 vakası ile yüzleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, hastanın bir erkek olduğu ve virüsü Avrupa’da kaptığı bilgisi verildi.

Tüm Türkiye’de endişe yaratan açıklamanın ardından harekete geçen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, 207 üniversite rektörünü 18:00’da acil toplantıya çağırdı. Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre üniversitelerde corona virüsüne karşı nasıl bir adım atılacağı, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve 207 üniversite rektörünün ortak kararıyla belirlenecek.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) da salgının yayılmasını önlemek amacıyla, 6-10 Nisan 2020’de yapılması planlanan ikinci ara tatilini mart ayına çekmeyi planladığı aktarıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, corona virüsü tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini söylemişti. Bakan ayrıca okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini belirtmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 16.00'da, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile yapacağı toplantının ardından basın açıklaması yapacak.