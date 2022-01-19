Türkiye Katılım Bankaları Birliği, aylık geliri asgari ücret veya altında olan borçluların hesaplarına yatan ücretin ve maaşın haczedilmemesini kararlaştırdı. Bu uygulama, maaşın yanı sıra sosyal yardımlar için de geçerli olacak.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKKB), bugün asgari ücretlileri yakından ilgilendiren çok önemli bir karara imza attı. Birliğin kararı, birliğe üye olan bankaların, yani Albarata Türk Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası’ndaki asgari ücret ve altında ücret alanları hacizden koruma yönündeydi.

Karar ile birlikte TKBB üye bankalarının kendi alacakları için geçerli olmak üzere; aylık geliri asgari ücret veya altında olan borçluların, üye bankalar nezdindeki hesaplarına yatan ücreti ve maaşının haczedilmemesi ve teminata alınmaması kararlaştırıldı. Bununla birlikte yine bu kişilerin hesaplarına yatan sosyal yardımlara yönelik de aynı kararlar geçerli sayıldı.

Toplumsal fayda odaklı adımlar atılacak:

TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, yaptığı açıklamada güçlü bir devamlılığın ancak ve ancak içindeki bulundukları toplumun ihtiyaçlarını gözeterek, paydaş ekonomisini odağa alarak mümkün olacağını belirtti. Göktaş, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Tek taraflı değil, kolektif bir kazancı ve refahı önemseyen, daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle faaliyetlerini yürüten ve bugüne kadar yaşanan tüm krizleri başarıyla atlatan katılım bankacılığı sektörünün giderek artan gücü de bu çalışma anlayışından ileri gelmektedir. Önümüzdeki dönemde tüm dünyada katılım finans sektörünün, faaliyet modelinin ve benimsediği prensiplerin, finans modellerinin sürdürülebilirliği açısından ne derece önemli olduğu çok daha iyi anlaşılacaktır. Ülkemizin refah düzeyinin yükseltilmesi misyonunda ekonomik hedeflere ulaşmayı amaçlayan katılım bankacılığı, toplumsal fayda odağına hizmet eden esasları ile sosyal finans konusunda üzerine düşen sorumlulukların farkında olarak yeni adımlar atmaya devam edecektir.”