Türkiye'nin 22 Kategoride En Sevilen Markaları Açıklandı

Kullandığımız tüm ürünler bir marka tarafından üretildi. Bazı markalar ürünleri ile takdir toplarken bazıları eleştirilere maruz kalıyor. İşte 2018'de Türkiye'nin en sevilen markaları.

MediaCat önderliğinde Ipsos tarafından, bilgisayar destekli telefon görüşmeleri tekniği (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin Lovemark’ları araştırmasının 2018 sonuçları belli oldu. Mevsimsel etkilerin araştırma sonuçlarını etkilememesi adına geniş bir periyodda gerçekleştirilen araştırma, 12 Mart – 29 Haziran tarihleri arasında 15 – 55 yaş arası %50 kadın ve %50 erkek olacak şekilde toplam 3 bin 90 kişi ile gerçekleştirildi.

Söz konusu araştırma, 22 farklı kategoride Türkiye’nin en sevilen markalarını belirlemiş oldu. Araştırma sonuçlarına göre kendi kategorilerinde Arçelik, Volkswagen, Ziraat Bankası, Çaykur, Nescafé, Burger King, Cappy, Erikli, THY, İstikbal, Teknosa, Karaca, OMO, LC Waikiki, Koçtaş, Rexona, OPET, Bonus, Atasay ve Penti en sevilen markalar oldular. Spontan Marka Bilinirlik’te iç giyimde toplam baz 616 olurken diğer tüm kategorilerde 1500 oldu. 50+ baza sahip markaların endeks hesabı yapıldı ve listelendi.

Kategorilere Göre Türkiye’nin En Sevilen Markaları

BEYAZ EŞYA

Arçelik 35

Bosch 18

Beko 11

Vestel 7

Samsung 4

Siemens 4

Profilo 3

OTOMOTİV

Volkswagen 11

BMW 8

Mercedes-Benz 8

Renault 6

Ford 6

Fiat 6

Toyota 5

Audi 4

Hyundai 4

BANKA

Ziraat Bankası 23

Garanti 11

İş Bankası 10

Yapıkredi 8

Akbank 8

VakıfBank 4

Halkbank 4

QNB Finansbank 4

ÇAY

Çaykur 51

Lipton 12

Doğuş Çay 6

Rize Turist Çay 4

KAHVE

Nescafé 28

Kuru Kahveci Mehmet Efendi 22

HIZLI SERVİS RESTORANLARI

Burger King 15

McDonald’s 10

Domino’s 3

BULAŞIK DETERJANI

Fairy 32

Pril 18

Finish 10

MEYVE SUYU

Cappy 18

Dimes 13

Tamek 8

Meysu 5

Tropicana 3

SU

Erikli 27

Hayat Su 5

Pınar 5

Damla 5

Nestlé Pure Life 3

HAVAYOLU

THY 52

Pegasus 12

Anadolu Jet 2

MOBİLYA

İstikbal 23

Bellona 17

ZİNCİR TEKNOLOJİ MARKET

Teknosa 12

MediaMarkt 8

Vatan 5

SOFRA-MUTFAK&ZÜCCACİYE

Karaca 13

Paşabahçe 12

Kütahya Porselen 7

ŞAMPUAN

Elidor 20

Head&Shoulders 14

Pantene 10

Clear 10

Blendax 7

Elseve 3

ÇAMAŞIR DETERJANI

OMO 23

Ariel 19

Alo 8

Bingo 6

Persil 3

GİYİM

LC Waikiki 19

Mavi 8

Koton 7

DeFacto 5

Zara 4

Adidas 3

Altınyıldız 3

YAPI MARKET

Koçtaş 11

Tekzen 5

Bauhaus 4

IKEA 4

DEODORANT

Rexona 14

Nivea 9

Axe 4

Avon 4

AKARYAKIT İSTASYONU

OPET 24

Shell 20

Petrol Ofisi 10

BP 5

KREDİ KARTI

Bonus 14

Maximum 7

Axess 7

World 6

MÜCEVHER-TAKI

Atasay 12

Zen Pırlanta 11

Altınbaş 7

İÇ GİYİM