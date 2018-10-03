Türkiye'nin 22 Kategoride En Sevilen Markaları Açıklandı

MediaCat önderliğinde Ipsos tarafından, bilgisayar destekli telefon görüşmeleri tekniği (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin Lovemark’ları araştırmasının 2018 sonuçları belli oldu. Mevsimsel etkilerin araştırma sonuçlarını etkilememesi adına geniş bir periyodda gerçekleştirilen araştırma, 12 Mart – 29 Haziran tarihleri arasında 15 – 55 yaş arası %50 kadın ve %50 erkek olacak şekilde toplam 3 bin 90 kişi ile gerçekleştirildi.
Söz konusu araştırma, 22 farklı kategoride Türkiye’nin en sevilen markalarını belirlemiş oldu. Araştırma sonuçlarına göre kendi kategorilerinde Arçelik, Volkswagen, Ziraat Bankası, Çaykur, Nescafé, Burger King, Cappy, Erikli, THY, İstikbal, Teknosa, Karaca, OMO, LC Waikiki, Koçtaş, Rexona, OPET, Bonus, Atasay ve Penti en sevilen markalar oldular. Spontan Marka Bilinirlik’te iç giyimde toplam baz 616 olurken diğer tüm kategorilerde 1500 oldu. 50+ baza sahip markaların endeks hesabı yapıldı ve listelendi.
Kategorilere Göre Türkiye’nin En Sevilen Markaları
BEYAZ EŞYA
- Arçelik 35
- Bosch 18
- Beko 11
- Vestel 7
- Samsung 4
- Siemens 4
- Profilo 3
OTOMOTİV
- Volkswagen 11
- BMW 8
- Mercedes-Benz 8
- Renault 6
- Ford 6
- Fiat 6
- Toyota 5
- Audi 4
- Hyundai 4
BANKA
- Ziraat Bankası 23
- Garanti 11
- İş Bankası 10
- Yapıkredi 8
- Akbank 8
- VakıfBank 4
- Halkbank 4
- QNB Finansbank 4
ÇAY
- Çaykur 51
- Lipton 12
- Doğuş Çay 6
- Rize Turist Çay 4
KAHVE
- Nescafé 28
- Kuru Kahveci Mehmet Efendi 22
HIZLI SERVİS RESTORANLARI
- Burger King 15
- McDonald’s 10
- Domino’s 3
BULAŞIK DETERJANI
- Fairy 32
- Pril 18
- Finish 10
MEYVE SUYU
- Cappy 18
- Dimes 13
- Tamek 8
- Meysu 5
- Tropicana 3
SU
- Erikli 27
- Hayat Su 5
- Pınar 5
- Damla 5
- Nestlé Pure Life 3
HAVAYOLU
- THY 52
- Pegasus 12
- Anadolu Jet 2
MOBİLYA
- İstikbal 23
- Bellona 17
ZİNCİR TEKNOLOJİ MARKET
- Teknosa 12
- MediaMarkt 8
- Vatan 5
SOFRA-MUTFAK&ZÜCCACİYE
- Karaca 13
- Paşabahçe 12
- Kütahya Porselen 7
ŞAMPUAN
- Elidor 20
- Head&Shoulders 14
- Pantene 10
- Clear 10
- Blendax 7
- Elseve 3
ÇAMAŞIR DETERJANI
- OMO 23
- Ariel 19
- Alo 8
- Bingo 6
- Persil 3
GİYİM
- LC Waikiki 19
- Mavi 8
- Koton 7
- DeFacto 5
- Zara 4
- Adidas 3
- Altınyıldız 3
YAPI MARKET
- Koçtaş 11
- Tekzen 5
- Bauhaus 4
- IKEA 4
DEODORANT
- Rexona 14
- Nivea 9
- Axe 4
- Avon 4
AKARYAKIT İSTASYONU
- OPET 24
- Shell 20
- Petrol Ofisi 10
- BP 5
KREDİ KARTI
- Bonus 14
- Maximum 7
- Axess 7
- World 6
MÜCEVHER-TAKI
- Atasay 12
- Zen Pırlanta 11
- Altınbaş 7
İÇ GİYİM
- Penti 16
- Tutku 10