1996 yılından beri pazarlama ve finans arasında bir köprü oluşturma amacıyla markaların finansal değerlerini hesaplayan Brand Finance, 2022 yılının en değerli Türk markaları sıralamasını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre ülkemizin en değerli markası son yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türk Hava Yolları oldu.

26 yıldır bir gelenek haline gelen ve Brand Finance tarafından yürütülen Türkiye’nin En Değerli Markaları- Turkey 100 çalışmasının 2022 yılı için tamamlandığı açıklandı. Her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendiren şirket, bu markaları ülke ve sektör bazında sıralıyor ve yılda yaklaşık 100 rapor sunuyor.

Uluslararası markaları değerlendiren Brand Finance’ın “2022 Turkey100- Türkiye’nin En Değerli Markaları” araştırmasında zirvenin ismi değişmedi. 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi Türk Hava Yolları 2022 yılında da ilk sıraya yerleşti. THY’nin marka değeri ise 1,6 milyar dolar olarak belirlendi.

Uzun bir aradan sonra ilk kez ilk 5 marka arasında bankalar yer almadı

Uzun bir aradan sonra listenin ilk 5 sırasında bankaların yer almaması oldukça şaşırtıcı oldu. Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner bu durumun, Türkiye'nin üretim kabilyeti ve kapasitesi yüksek bir coğrafyaya sahip olmasının büyük fırsatlar sunduğunu gösterdiğini belirtti. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2018 yılından beri Türkiye’nin en değerli markası olmaktan büyük gurur duyduklarını belirtti. Bolat, “Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olmanın gücüyle markamızı daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Listede ilk sırada yer alan Türk Hava Yolları’nı 1 milyar 452 milyon dolarlık marka değeriyle Arçelik takip etti. THY ise bu yılki değeriyle birlikte, 5 yıl üst üste Türkiye'nin en değerli markası seçilmiş oldu. Listenin üçüncü sırasında 819 milyon dolarlık değeriyle 7 sıra birden yükselen Ford Otosan yer aldı.

Listenin geri kalanı ise şöyle sıralandı:

Türk Hava Yolları - 1,6 milyar dolar Arçelik - 1 milyar 452 milyon dolar Ford Otosan - 819 milyon dolar Vestel - 720 milyon dolar Turkcell - 705 milyon dolar LC Waikiki - 688 milyon dolar Garanti BBVA - 532 milyon dolar BİM - 524 milyon dolar İş Bankası - 507 milyon dolar Türk Telekom - 500 milyon dolar

Listeye bu yıl giren markalar:

LC Waikiki

Petrol Ofisi

İGA

Yayla

Kervan

Türkiye Sigorta

Sabiha Gökçen

Aktif Bank

Ege Seramik

İlk 100’de yer alan markaların değerleme açısından en yüksek artış %62,2 ile Medikal Park ve %48,1 ile Odebank tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca bu dönemde marka değerinde en çok düşüş gözlenen markalar ise %69,5 ile Do&Co, %67,2 ile Tat ve %65,8 ile Anadolu Isuzu oldu.