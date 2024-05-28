Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'de kaç kişinin aktif olarak sosyal medya kullanıcısı olduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda bir sunum gerçekleştirdi. Bakan bu sunumda, ulaştırma ve haberleşme altyapısına son 21 yılda 275 milyar dolarlık yatırım yapıldığını belirtti.

Elektronik haberleşme sektöründe, 19 farklı yetkilendirme alanında 455 şirket tarafından 834 farklı yetki belgesiyle hizmet sunulduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin sabit ve mobil genişbant internet abone sayısını da 93,3 milyon olarak açıkladı. Bu konuyla ilgili olarak Bakan Uraloğlu, "Bunun yaklaşık 19,5 milyonu sabit hatlardan, geri kalan 73,5 milyona yakını da mobil hatlardan sağlanmaktadır. Fiber uzunluğumuz 562 bin kilometreye ulaşmış durumda. Son 3 yılda yaklaşık 4,5 kat artış göstermiştir. Fiber genişbant abone sayımız yıllık ortalama yüzde 20 artarak 6,7 milyona ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye2nin son yıllarda fiber abone yaygınlık artışında 39 AB ülkesi arasında 2. sırada yer aldığını ifade eden Uraloğlu, sabit genişbant hizmetlerde 2013'te abonelerin yüzde 71'inin 4 ila 10 Mbps arasında olan internet hızının, bugün abonelerin %78'i için 16 Mbps ve üstüne çıktığını da belirtti. Aynı dönemde e-Devlet Kapısı kullanıcı sayısının da 65 milyona çıktığı ve buradaki hizmet sayısının da 22'den 8 bin 200'e yükseldiği ifade edildi. E-imza konusunda ise Türkiye'de hizmet veren 8 şirket olduğu ve oluşturulan e-imza sertifika sayısının 8,6 milyonu geçtiği, bunlardan 2,6 milyonunun aktif olarak kullanıldığı ifade edildi. Kayıtlı Elektronik Posta hizmetlerini kullanan adres sayısının ise 2,8 milyona ulaştığı belirtildi.

Her gün 11 milyondan fazla zararlı erişim isteği engelleniyor

Aktif alan adı tahsislerinin BTK tarafından yürütüldüğünü ve tahsis sayısının 1,2 milyona yaklaştığını belirten Bakan Uraloğlu, "Ayrıca doğrudan isim ve '.tr' uzantılı olan, ad tahsisli olan, 'ağ.tr' formatında olan adların tahsisine yönelik düzenlemeler yapılmış ve halihazırda ön başvurular alınmaktadır. Ağustos içerisinde de bunu uygulamaya başlayacağız. Yani siz 'Hüseyin Yayman' olarak, ben 'Abdulkadir Uraloğlu' olarak, doğrudan adınızın etiketli olduğu '.tr' uzantılı bir adresi alma imkanına sahip olacaksınız." Burada benzer ya da aynı ad ve soyadı kullananlarda öncelik mutlaka müracaat sırasına göre olacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yürütülen faaliyetleri anlatırken, "USOM tarafından yapılan çalışmalarda 17 milyon IP adresi bir radar mantığıyla sürekli taranmaktadır. Bu çalışmalarda her gün yaklaşık 422 büyük saldırı ve 11 milyondan fazla da zararlı erişim isteği engellenmektedir. Vatandaşlarımızın birçoğu saldırının farkına bile varmadan USOM'daki arkadaşlarımız bunu önlemektedir. Bu çalışmalarda TÜRK TELEKOM, Turkcell ve Vodafone'un rolü ve işbirliği de bizim için kıymetlidir. Biz, bütün IP adreslerini, sadece tanımlanmış olan, zararlı olabileceğini düşündüğümüz ya da zararlı olduğu bilinen girişim ve içeriklerle ilgili tarıyoruz. Onun haricinde başka bir taramamız da söz konusu değildir." şeklinde değerlendirmede bulundu.

İşte Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının sayısı

Türkiye'de vatandaşlarımız sosyal medya tercihlerine yönelik davranışları hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 78'i yeni adıyla X, Instagram, YouTube, Facebook gibi sosyal medya mecralarından en az birini kullanmaktadır. 58 milyona yakın insanımız aktif olarak sosyal medya kullanıcısıdır. Dünyada 6,5 saat olan günlük kullanım süresi, ülkemizde yaklaşık 7 saattir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de günlük erişimi 10 milyonun üstünde olan sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik düzenlemeye de değinen Uraloğlu, "Bunların hepsi şirketlerini kurdular. En son bunu kuran X'tir. Şu anda yasal mevzuatımız çerçevesinde istediklerimizi yaptırdığımızı söyleyebilirim. Yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı temsilcilerinden günlük erişimi 1 milyondan fazla olanlardan LinkedIn, Dailymotion, Pinterest ve VKontakte da aynı şekilde şirketlerini kurdular, temsilcilerini atadılar. Şu anda Türkiye'deki istenen şartları yerine getirme noktasındalar." ifadesini kullandı.