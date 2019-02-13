Türkiye, TikTok Kullanımında Dünya Üçüncüsü Oldu

Türkiye, 28 milyon indirme ile son dönemlerin en popüler uygulamalarından olan TikTok'u en çok kullanan 3. ülke oldu.

Büyük bir kitlenin keyifle kullandığı, başka büyük bir kitlenin ise yoğun bir şekilde eleştirdiği video paylaşım uygulaması TikTok’un indirme verileri açıklandı. Statista’dan Felix Richter’ın aktardığı bilgilere göre TikTok, Temmuz 2018 itibari ile 500 milyon indirmeye ulaşmış durumda.

Musical.ly tarafından geliştirilmiş olan TikTok’un en popüler olduğu ülke, 120 milyon indirme ile Hindistan oldu. Hindistan’ı 39,6 milyon milyon indirmeye ulaşan Birleşik Devletler ve 28.4 milyon indirmeye ulaşan Türkiye izliyor.

Kullanıcıların ücretsiz bir şekilde resim ya da video paylaşabildiği, ayrıca görüntülü ve yazılı görüşmeler gerçekleştirebildiği TikTok, son dönemlerin en çok konuşulan uygulamalarından biri olarak dikkat çekiyordu.

Uygulamanın Türkiye’de 28 milyon indirmeye ulaşmış olması, neden bu kadar çok konuşulduğunu açık bir şekilde gösteriyor. TikTok uygulamasını hala denemediyseniz buraya tıklayarak iOS, buraya tıklayarak da Android cihazınıza indirebilirsiniz.