26 ülkede binlerce çalışan ile gerçekleştirilen bir araştırmaya göre Türkiye, uzaktan çalışmaya en az istekli ülke konumunda. Uzaktan çalışma modeline en olumlu bakan ülke ise Hollanda oldu.

COVID-19 salgını, evden çalışma modelini daha önce hiç olmadığı kadar yaygın bir hale getirdi. Japonya merkezli bir çok uluslu yazıcı, tarayıcı, pos makineleri ve projeksiyon makineleri üreticisi olan Epson, yeni Sürdürülebilirlik Endeksi Raporu'nu yayımladı ve uzaktan çalışma modeline ülkeden ülkeye değişen bakışı gözler önüne serdi.

B2B International araştırma şirketi ile birlikte gerçekleştirilen araştırma sonucu oluşturulan Sürdürülebilir Çalışma Ortamı Endeksi 2021 Raporu’nda 26 ülkede 4 binden fazla çalışanın görüşlerine yer verildi. Rapora göre COVID-19 salgını, uzaktan çalışma modelinin popülerliğini günden güne artırmaya başlamış durumda.

Uzaktan çalışmaya en az istekli bölge Orta Doğu oldu

Paylaşılan rapora göre yüzde 37 ile Hollanda, yüzde 35 ile İspanya ve yüzde 34 ile Belçika, uzaktan çalışmaya en istekli ülkeler olarak ön plana çıkıyor. Orta Doğu, yüzde 17 ile uzaktan çalışmaya en az istekli bölge olurken; Türkiye, yüzde 22 ile uzaktan çalışma isteği en az olan ülke konumunda bulunuyor.

Şirketlerin sürdürülebilirliği iyileştirmek için yeşil teknoloji kullanması gerektiğine inanan ülkeler listesinin zirvesinde ise yüzde 73 ile Türkiye bulunuyor. Ayrıca yine aynı rapora göre katılımcıların yüzde 65’i salgın sonrasında şirketler için en önemli etkenlerden birinin “sürdürülebilirlik” olacağını düşünüyor.

İşverenlerin yalnızca yüzde 12'si uzaktan çalışmayı benimsemiş durumda

İlginçtir ki çalışanlar, yeşil teknolojilerin sürdürülebilirliği iyileştireceğine işverenlerden daha fazla inanıyor. Zira işverenlerin sadece yüzde 41’i yeşil teknolojilerin sürdürülebilirliği iyileştireceğine inanırken; çalışanlarda bu oran yüzde 83 seviyelerine çıkıyor.

Salgın sonrasında cihaz kullanımında değişiklik görülme ihtimali en yüksek ülke ve bölgeler Ortadoğu, İspanya ve Türkiye olurken; bu ülke ve bölgelerdeki çalışanların yüzde 16’sı salgın sonrasında daha fazla temassız ve akıllı teknoloji görmek istediklerini belirtti. Paylaşılan rapora göre işverenlerin evden çalışma modelini benimseme oranı yalnızca yüzde 12. Çalışanlar ise yüzde 28’lik oran ile uzaktan çalışma modelini benimsemiş durumdalar.