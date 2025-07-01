Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Özellikle de yapay zekâ sektörüne ilişkin açıklamalar oldukça önemliydi. Türkiye, dev veri merkezleri kurmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yapay zekâ sektörüne ilişkin açıklamalar, Türkiye'nin bu sektörü önemsediğini gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yakından bakalım.

Yapay zekâ sektörünün gelişebilmesi için yapılması gereken en temel şey, veri merkezleri kurmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, veri merkezlerinin kurulması için kesenin ağzının açılacağını gözler önüne seriyor. Yapılan açıklamaya göre 10 milyar doların üzerindeki bütçeyle veri merkezi bölgeleri kurulacak.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Kabine Toplantımızda yapay zekâ alanında yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik.



Hâlihazırda 250 megavat düzeyinde olan veri merkezi yatırımlarını 2030 yılına kadar 1 gigavat seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.



10 milyar doları aşan yatırımların hayata geçeceği güvenli ve sürekli enerji altyapısına sahip veri merkezi bölgeleri kuracağız.



Yapay zekâ alanında uzmanlık eğitimlerini yaygınlaştıracağız.



Yapay Zekâ Fonu’yla bu alandaki girişimleri büyüteceğiz.



Ulusal Yapay Zekâ Kuruluyla kamunun sahip olduğu büyük veriyi değere dönüştürerek milletimizin faydasına yönelik projeleri hızlandıracağız.



Yapay zekânın beraberinde getirdiği riskleri minimize etmek üzere gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama, yapay zekâ sektörünün gerçekten önemsendiğini gözler önüne seriyor. Ancak yapılacak çalışmaların bunlardan ibaret olmadığını da özellikle belirtelim. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, geçtiğimiz aylarda çeşitli açıklamalar yapmışlar ve yapay zekâ sektörüne yönelik ne tür düzenlemelerin hayata geçirileceğini açıklamışlardı. O açıklamalar için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.