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Türkiye'nin Öncü 22 Tarım Girişimcisi Yapay Zekâ Destekli Otonom Çiftlik Yolculuğuna Başlıyor

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TÜME Vakfı, TEKNOFEST’te duyurulan 22 genç girişimciye yapay zekâ destekli otonom çiftlikler kurarak tarımda devrim niteliğinde bir adım attı.

Türkiye'nin Öncü 22 Tarım Girişimcisi Yapay Zekâ Destekli Otonom Çiftlik Yolculuğuna Başlıyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, Türkiye’nin gıdada tam bağımsızlık vizyonuna ivme kazandıracak tarihi bir adıma ev sahipliği yapıyor.

TÜME Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen projeler kapsamında, Türkiye’nin 12 farklı şehrinden titizlikle seçilen 22 genç ve yetenekli tarım girişimcisi, yapay zekâ destekli tam otonom çiftliklerine kavuşuyor.

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Türkiye'nin Öncü 22 Tarım Girişimcisi Yapay Zekâ Destekli Otonom Çiftlik Yolculuğuna Başlıyor
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Psikologluktan otonom hayvancılığa uzanan başarı hikâyesi

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Projeye katılmaya hak kazanan girişimcilerin hikâyeleri, Türkiye’nin tarımdaki dönüşüm potansiyelini gözler önüne seriyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra mesleğini bırakıp ata toprağında hayvancılığa başlayan eski psikolog Şeydanur Kaya, 5 yıllık geleneksel tecrübesini teknolojiyle taçlandıran isimlerden biri.

İnternetten öğrenerek başladıkları hayvancılık yolculuğunu TÜME Vakfı'nın eğitimiyle profesyonel bir seviyeye taşıdıklarını belirten Kaya, hedeflerinin 100 anaç Angus'tan 100 sağlıklı buzağı almak olduğunu ifade ediyor. Projeye Yalova’dan katılan Deniz Karataş ve eğitim sürecini başarıyla tamamlayan Furkan Aşık gibi genç üreticiler de yapay zekâ ve otonom sistemlerle sürdürülebilir üretime katkı sağlamanın gururunu yaşıyor.

Hedef 40 bin genç girişimci

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TÜME Vakfı, tarımda eğitim, teknoloji, girişimcilik ve yatırım ekseninde kapsamlı bir dönüşüm yürütüyor. Program kapsamında genç girişimcilere hayvan sağlığı, sürü yönetimi, finans, yapay zekâ destekli üretim, sensör kullanımı ve robotik sistemler üzerine teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan iş birliği doğrultusunda üniversitelere de hibe edilen otonom eğitim çiftlikleri sayesinde AR-GE çalışmaları doğrudan sahaya indiriliyor. Bu yılın sonuna kadar 40 otonom çiftliği faaliyete geçirmeyi planlayan vakıf, uzun vadede 40 bin genç girişimciyi 40 bin otonom çiftlikle buluşturmayı hedefliyor.

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