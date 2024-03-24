Önceki Yazılımcı tarafından düzenli olarak paylaşılan yazılım sektörü anketi, maaşların 2024'te ne duruma geldiğini gösteriyor.

2012 yılında parodi olarak oluşturulan ve günümüzde yazılım sektörünün öne çıkan hesaplarından birisine dönüşen “Önceki Yazılımcı”, son yıllarda düzenlediği “Yazılımcı Maaşları” anketinin 2024 sonuçlarını bugün paylaştı. Anket, Türkiye’de Türk Lirası para cinsiyle maaş alan yazılımcıların ayda ortalama ne kadar kazandığını gösterdi.

Gelecekte yazılımcı olmayı hedefleyen veya düşünen pek çok kişi için fikir sunacak bu anket, en çok para kazandıran pozisyonları da gösterdi. Toplamda 5.989 Türk yazılımcının katıldığı bu anket, yazılım sektöründeki cinsiyet dengesizliğini de ortaya koydu. Ankete cevap verenlerin 5.288’i erkek iken 701’i kadındı.

Çoğunluk remote çalışıyor.

Konum olarak bakıldığında çoğunluğun (3.175 kişi) İstanbul’da yaşadığını; diğer illerin ise sırasıyla Ankara (1.050 kişi), İzmir (455 kişi), Kocaeli (199 kişi), Bursa (156 kişi) ve Antalya (98 kişi) olduğunu görüyoruz. Çalışma türlerinde ise büyük çoğunluğun remote olarak ilerlemesi göze çarpıyor. Bunun hemen ardından hibrit, sonra da ofiste çalışma modeli var.

Peki yazılımcılar pozisyonlarına göre ne kadar maaş alıyorlar?

Burada göreceğiniz sayılar, belli sayıda kişilerden bilgi alınarak ortaya konulmuş. Bazılarında yüzlerce, bazılarında da onlarca veri ileten kişi var. Değerler ise tüm bu kişilerin ortalaması olarak alınmış.

Back-end Developer Junior: 36.500 TL Middle: 55.500 TL Senior: 87.500 TL

Full Stack Developer Junior: 35.500 TL Middle: 50.500 TL Senior: 77.500 TL

Front-end Developer Junior: 30.500 TL Middle: 49.500 TL Senior: 77.500 TL

Software Architect JR + MID + SR: 117.500 TL

Team/Tech Lead JR + MID + SR: 102.500 TL

Software Development Manager JR + MID + SR: 122.500 TL

Embedded Software Developer Junior: 48.500 TL Middle: 60.500 TL Senior: 87.500 TL

Mobile Developer Junior: 38.500 TL Middle: 60.500 TL Senior: 97.500 TL

Mobile Developer (iOS) Junior: 36.500 TL Middle: 61.500 TL Senior: 107.500 TL

Mobile Developer (Full Stack) Junior: 32.500 TL Middle: 50.500 TL Senior: 77.500 TL

DevOps Engineer Junior: 34.500 TL Middle: 58.500 TL Senior: 92.500 TL

Data Scientist Junior: 40.500 TL Middle: 56.500 TL Senior: 82.500 TL

Game Developer Junior: 32.500 TL Middle: 45.500 TL Senior: 70.500 TL

QA / Automation Junior: 35.500 TL Middle: 53.500 TL Senior: 77.500 TL

QA / Manuel Test Junior: 27.500 TL Middle: 42.500 TL Senior: 68.500 TL

Director of Software Development JR + MID + SR: 152.500 TL

CTO JR + MID + SR: 137.500 TL

Project Manager Junior: 35.500 TL Middle: 52.500 TL Senior: 82.500 TL

Product Manager Junior: 30.500 TL Middle: 50.500 TL Senior: 92.500 TL

Product Owner Junior: 31.500 TL Middle: 44.500 TL Senior: 87.500 TL

Data Analyst Junior: 31.500 TL Middle: 46.500 TL Senior: 82.500 TL

Business Analyst Junior: 36.500 TL Middle: 52.500 TL Senior: 66.500 TL

Database Administrator (DBA) Junior: 27.500 TL Middle: 59.500 TL Senior: 102.500 TL

SAP/ABAP Developer & Consultant Junior: 24.500 TL Middle: 40.500 TL Senior: 77.500 TL

Data Engineer Junior: 40.500 TL Middle: 50.500 TL Senior: 102.500 TL

Cyber Security JR + MID + SR: 35.500 TL

Support Engineer JR + MID + SR: 32.500 TL

AI Engineer JR + MID + SR: 60.500 TL



Bu değerlerin ortalama olarak alındığını, katılan kişi sayısının da (özellikle en sondaki AI Engineer pozisyonu için 11 kişinin ortalamasının alındığını göze alarak) tüm meslek grubunu temsil edemeyeceğini; fakat söz konusu mesleğin maaşı hakkında fikir verme amacıyla bu listenin ortaya çıkarıldığını hatırlatalım.

Ankete göre yılda 2 kez zam alan yazılımcılar çoğunlukta. 3.548 kişi yılda iki kere zam alırken 129 kişi, 4 kere zam aldığını belirtmiş. Önceki Yazılımcı'nın X hesabına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Sizin düşünceleriniz neler?

Geçtiğimiz yılın sonuçları: