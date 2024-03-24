2012 yılında parodi olarak oluşturulan ve günümüzde yazılım sektörünün öne çıkan hesaplarından birisine dönüşen “Önceki Yazılımcı”, son yıllarda düzenlediği “Yazılımcı Maaşları” anketinin 2024 sonuçlarını bugün paylaştı. Anket, Türkiye’de Türk Lirası para cinsiyle maaş alan yazılımcıların ayda ortalama ne kadar kazandığını gösterdi.
Gelecekte yazılımcı olmayı hedefleyen veya düşünen pek çok kişi için fikir sunacak bu anket, en çok para kazandıran pozisyonları da gösterdi. Toplamda 5.989 Türk yazılımcının katıldığı bu anket, yazılım sektöründeki cinsiyet dengesizliğini de ortaya koydu. Ankete cevap verenlerin 5.288’i erkek iken 701’i kadındı.
Çoğunluk remote çalışıyor.
Konum olarak bakıldığında çoğunluğun (3.175 kişi) İstanbul’da yaşadığını; diğer illerin ise sırasıyla Ankara (1.050 kişi), İzmir (455 kişi), Kocaeli (199 kişi), Bursa (156 kişi) ve Antalya (98 kişi) olduğunu görüyoruz. Çalışma türlerinde ise büyük çoğunluğun remote olarak ilerlemesi göze çarpıyor. Bunun hemen ardından hibrit, sonra da ofiste çalışma modeli var.
Peki yazılımcılar pozisyonlarına göre ne kadar maaş alıyorlar?
Burada göreceğiniz sayılar, belli sayıda kişilerden bilgi alınarak ortaya konulmuş. Bazılarında yüzlerce, bazılarında da onlarca veri ileten kişi var. Değerler ise tüm bu kişilerin ortalaması olarak alınmış.
- Back-end Developer
- Junior: 36.500 TL
- Middle: 55.500 TL
- Senior: 87.500 TL
- Full Stack Developer
- Junior: 35.500 TL
- Middle: 50.500 TL
- Senior: 77.500 TL
- Front-end Developer
- Junior: 30.500 TL
- Middle: 49.500 TL
- Senior: 77.500 TL
- Software Architect
- JR + MID + SR: 117.500 TL
- Team/Tech Lead
- JR + MID + SR: 102.500 TL
- Software Development Manager
- JR + MID + SR: 122.500 TL
- Embedded Software Developer
- Junior: 48.500 TL
- Middle: 60.500 TL
- Senior: 87.500 TL
- Mobile Developer
- Junior: 38.500 TL
- Middle: 60.500 TL
- Senior: 97.500 TL
- Mobile Developer (iOS)
- Junior: 36.500 TL
- Middle: 61.500 TL
- Senior: 107.500 TL
- Mobile Developer (Full Stack)
- Junior: 32.500 TL
- Middle: 50.500 TL
- Senior: 77.500 TL
- DevOps Engineer
- Junior: 34.500 TL
- Middle: 58.500 TL
- Senior: 92.500 TL
- Data Scientist
- Junior: 40.500 TL
- Middle: 56.500 TL
- Senior: 82.500 TL
- Game Developer
- Junior: 32.500 TL
- Middle: 45.500 TL
- Senior: 70.500 TL
- QA / Automation
- Junior: 35.500 TL
- Middle: 53.500 TL
- Senior: 77.500 TL
- QA / Manuel Test
- Junior: 27.500 TL
- Middle: 42.500 TL
- Senior: 68.500 TL
- Director of Software Development
- JR + MID + SR: 152.500 TL
- CTO
- JR + MID + SR: 137.500 TL
- Project Manager
- Junior: 35.500 TL
- Middle: 52.500 TL
- Senior: 82.500 TL
- Product Manager
- Junior: 30.500 TL
- Middle: 50.500 TL
- Senior: 92.500 TL
- Product Owner
- Junior: 31.500 TL
- Middle: 44.500 TL
- Senior: 87.500 TL
- Data Analyst
- Junior: 31.500 TL
- Middle: 46.500 TL
- Senior: 82.500 TL
- Business Analyst
- Junior: 36.500 TL
- Middle: 52.500 TL
- Senior: 66.500 TL
- Database Administrator (DBA)
- Junior: 27.500 TL
- Middle: 59.500 TL
- Senior: 102.500 TL
- SAP/ABAP Developer & Consultant
- Junior: 24.500 TL
- Middle: 40.500 TL
- Senior: 77.500 TL
- Data Engineer
- Junior: 40.500 TL
- Middle: 50.500 TL
- Senior: 102.500 TL
- Cyber Security
- JR + MID + SR: 35.500 TL
- Support Engineer
- JR + MID + SR: 32.500 TL
- AI Engineer
- JR + MID + SR: 60.500 TL
Bu değerlerin ortalama olarak alındığını, katılan kişi sayısının da (özellikle en sondaki AI Engineer pozisyonu için 11 kişinin ortalamasının alındığını göze alarak) tüm meslek grubunu temsil edemeyeceğini; fakat söz konusu mesleğin maaşı hakkında fikir verme amacıyla bu listenin ortaya çıkarıldığını hatırlatalım.
Ankete göre yılda 2 kez zam alan yazılımcılar çoğunlukta. 3.548 kişi yılda iki kere zam alırken 129 kişi, 4 kere zam aldığını belirtmiş. Önceki Yazılımcı'nın X hesabına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Sizin düşünceleriniz neler?
Geçtiğimiz yılın sonuçları: