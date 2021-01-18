Türkiye'deki Yer Altı Sularının Durumunu Gösteren Harita

NASA tarafından yayınlanan bir harita, Türkiye'deki kuraklık tehdidinin sadece barajlar değil aynı zamanda yer altı sularında da olduğunu gösterdi. Yayınlanan haritaya göre Türkiye'nin büyük bir bölümünde yer altı suları ortalama seviyenin altında.

Dünya genelinde büyük zorluklarla atlattığımız 2020 yılından sonra 2021 yılı da Türkiye için pek parlak başlamadı. Ülkemizdeki birçok şehrin barajının doluluk oranı kritik seviyelere düştü. Ülkenin en kalabalık şehir olan İstanbul'da barajların doluluk oranı son 15 yılın en düşük seviyesine ulaştı.

2020'nin ikinci yarısında Türkiye'de yağış oranları neredeyse her ay ortalamanın altında kaldı. Ekim ile aralık ayları arasındaki yağışlar, 1981 – 2010 yılları arasındaki ortalamaya göre %48 daha düşüktü. Ancak Türkiye'de kuraklık çanlarının çalmasına sebep olacak olan tek şey barajların doluluk oranı değil, aynı zamanda yer altı suları da olacak.

Türkiye'nin yer altı suları tehlikede

NASA'nın resmi internet sitesinden yayınlanan bir yazıda Türkiye'nin yer altı sularının durumuyla ilgili bilgiler verildi. Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydularıyla hesaplanan yukarıdaki görselde, 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki yer altı sularının durumu gösteriliyor. Mavi kısımlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor.

Yer altı suları, sulama ve içme suyu konusunda oldukça önemli bir yer tutabiliyor ve kurak dönemlerde akarsulara güç verebiliyor. Tekrar dolması aylar süren yer altı sularının yenilenmesinin yavaş ve sürekli bir şekilde de gerçekleşmesi gerekiyor.

Son yağışlarla birlikte ülkenin en kalabalık şehri İstanbul'daki barajların doluluk oranı nispeten tekrar artışa geçse de yağış oranlarındaki düşüş, tehlikenin halen geçmediğinin de bir kanıtı niteliğinde. Temmuz 2020 – Aralık 2020 arasında Konya Ovası'ndaki yağış miktarı, 2019'un aynı dönemine göre %38 daha düşük gerçekleşti.

Ekşi Sözlük'te de gündem olan konu hakkında sözlük yazarları hem buna sebep olan şeyler hem de muhtemel çözümleri hakkında düşüncelerini yazdı. Kimi sözlük yazarları tarımdaki sulama yöntemlerinde değişikliğe gidilmesini söylerken kimileri de ağaçlandırma yapılması, deniz sularının arıtılması gibi önerilerde bulundu. İşte bazı sözlük yazarlarının konu hakkındaki yorumları: