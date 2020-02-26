Türkiye'de On Binlerce Mobil Kullanıcı Siber Saldırı Kurbanı

Kaspersky tarafından elde edilen verilere göre 2019 yılında Türkiye'de yaklaşık 50 bin mobil kullanıcı siber saldırıya uğradı. Kullanıcılar büyük ölçüde zararlı reklam yazılımlarının ve casus yazılımların hedefi oldu.

Siber saldırılarda son yıllarda büyük artış görüldü ve bu alanda yeni hukuki düzenlemelerin önü açıldı. Tüm bunlara rağmen birçok kullanıcı sorunun mobil cihaz tarafını genellikle göz ardı etmeyi sürdürüyor. Kaspersky araştırmacılarının elde ettiği son verilere göre, 2019 yılında Türkiye'de toplam 48 bin 826 kullanıcı, mobil cihazları üzerinden saldırıya uğradı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yıl artış gösteren mobil reklamcılık Truva atları ve casus yazılımlar, akıllı telefon kullanıcıları için önemli tehdit oluşturdu. Reklam yazılımları kurbanların kişisel verilerini toplayarak, onayları olmadan başka sunuculara iletebiliyor ve geçen yıl Türkiye'de 30 bin 946 mobil kullanıcı, reklam yazılımlarının hedefi oldu.

Casus yazılım saldırılarında artış görüldü

Casus yazılımlar ise siber saldırı yöntemleri arasında yeni sayılabilecek taciz yazılımlarından oluşuyor. Bu tarz casus yazılımlar, genellikle kullanıcının bilgisi veya onayı olmadan cihaza kuruluyor ve arka planda farkedilmeden çalışıyor. Ardından cihaz konumu, tarayıcı geçmişi, mesajlar, uygulamalar, fotoğraflar gibi kişisel verilere erişebiliyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizde casus yazılım türleri tarafından saldırıya uğrayan kullanıcı sayısı 1.221'e ulaştı.

Kaspersky'ın Taciz Yazılımlarına Karşı Güç Birliği tarafından elde edilen son verilere göre, 2018'de dünya çapında 40 bin 386 olan saldırıya uğrayan tekil kullanıcı sayısı, 2019'da 67 bin 500'e çıktı. Ayrıca, 2019'un ikinci yarısında, casus yazılım saldırılarında ilk yarıya göre 2 kat artış görüldü. Verilere göre Ocak 2019'da 4 bin 483 kullanıcı saldırıya uğrarken, Eylül 2019'da bu sayı 9 bin 546'ya, Aralık 2019'da ise 11 bin 52'ye çıktı.

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Victor Chebyshev, "Kurbanları takip edip özel bilgilerini çalmayı hedefleyen taciz yazılımları 2019'da çok daha sık görülür hale geldi. Daha da önemlisi bu saldırıların teknik düzeyi diğer saldırı türlerinin gerisinde değil. Buradan hareketle dijital gizliliğin herkesin temel bir hakkı olduğunu yeniden dile getirmek istiyoruz. Kişisel verileri güvende tutmanın her zaman bir yolu var. Ancak bunun için bu konuya dikkatle yaklaşmak çok önemli." diyerek uyarıda bulundu.

Kaspersky, akıllı telefon kullanıcılarına cihazlarına kurdukları uygulamalara dikkat etmelerini ve bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirmekten kaçınmalarını öneriyor.