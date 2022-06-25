Ak Parti genel başkan yardımcısı Vedat Demiröz, yaptığı bir açıklamada Türkiye’deki il sayısının 81’den 100’e çıkarılacağını duyurdu.

Bundan 1 ay önce MHP genel başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı bir konuşmada ‘İl sayısı 100 olan, nüfusu da 100 milyona ulaşmış bir Türkiye hedefliyoruz’ demişti. Bugün AKP genel başkan yardımcısı Vedat Demiröz’ün yaptığı açıklamaya göre bu açıklama gerçek oluyor.

Demiröz’ün açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP genel başkanı Devlet Bahçeli’nin aldığı ortak bir karar ile Türkiye’deki il sayısı 81’den 100’e çıkarılacak. Gelin açıklamanın detaylarına beraber göz atalım.

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Demiröz, yaptığı açıklamada diğer Türk Cumhuriyetlerinin de 25-26 Ağustos’ta geleceği Ahlat’ı da bu 100 ilin içine dahil edeceklerini açıkladı. Demiröz’ün açıklamaları şöyle oldu: "İnşallah hedefimiz bu bölgenin, Sayın Devlet Bahçeli’nin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verdiği kararla Türkiye’nin il sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlatımızı da bu şehirler arasına alacağız. Buna da bürokrasi olarak hazırlıklı olalım. Bu müjdeyi de bu güzel şenlikte ifade edeyim."

Twitter’da Türkiye’deki il sayısının 100’e çıkartılmak istenmesiyle alakalı birçok tartışma yürütülüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi ilçeler il olabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.