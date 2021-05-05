Türkiye İtibar Endeksi Sonuçları Açıklandı: İşte O Markalar

Türkiye İtibar Akademisi'nin her yıl düzenli olarak araştırdığı "Türkiye İtibar Endeksi" araştırmasına dair sonuçlar açıklandı. Bursa Teknik Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanları tarafından koordine edilen araştırma, Türkiye'de hizmet vermekte olan 50 farklı sektördeki markaların ne denli itibarlı olduklarını gözler önüne seriyor.
Akademinin yaptığı araştırma, 26 bölge ve 72 ilde, 12 bin kişi ile gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında ortaya çıktı. 2-30 Ocak 2021 tarihleri aralığında gerçekleştirilen görüşmelerin saha çalışmaları ise İmGlobal tarafından yürütüldü. Dilerseniz bu kapsamlı araştırmanın sonuçlarına geçmeden önce, araştırmanın hangi sektörleri kapsadığına hızlıca bir göz atalım.
İşte Türkiye İtibarı Endeksi kapsamında incelemeye alınan bazı hizmet sektörleri
- Akaryakıt
- Beyaz eşya
- Bankacılık
- Elektrikli ev aletleri
- Enerji
- Holdingler
- İnşaat
- Otomobil
- E-ticaret
- Süpermarket
- Pizza
- Hazır giyim perakende
- Elektronik perakende
- Sigorta
- Turizm operatörü
- İşlenmiş gıda
- Kozmetik
- Seramik
- Süt ürünleri
- Takı ve ziynet
- Porselen ve züccaciye
- Hava ulaşımı
- Kara ulaşımı
- Erkek giyim
- Kadın giyim
- Çocuk giyim
- Spor giyim
- Ayakkabı
- İnşaat malzemeleri
- Çay
- Hafif ticari araç
- Büyük ticari araç (Kamyon-Otobüs)
- Taşıt lastiği
- Kargo
- Lojistik
- Mobilya
- Ev tekstili
- GSM operatörü
Türkiye İtibar Endeksi'ne göre Türkiye'nin en itibarlı markaları şöyle
- Türkiye'nin en itibarlı markası: Koç
- Ağır vasıta: Ford
- Akaryakıt: Opet
- Alkollü içecek: Efes
- Bankacılık: Ziraat Bankası
- Balık ürünleri: Superfresh
- Beyaz eşya: Arçelik
- Çay: Çaykur
- Çocuk giyim: LC Waikiki
- Dijital yayın: Digitürk
- Elektrikli ev aletleri: Arçelik
- Elektronik perakende: Arçelik
- Enerji: Enerjisa
- Erkek ayakkabı: Adidas
- Erkek giyim: D’S Damat
- Ev tekstili: Taç Home
- Fast food: Burger King
- GSM Operatörü: Turkcell
- Hafif ticari araç: Ford
- Holding: Koç
- İnşaat ve gayrimenkul: Ağaoğlu
- Boya: Filli Boya
- İnşaat perakende: Koçtaş
- Seramik: NG Kütahya Seramik
- İşlenmiş gıda: Ülker
- Kadın ayakkabı: Flo
- Kadın giyim: Zara
- Lojistik: Yurtiçi Kargo
- Kozmetik: Avon
- Klima: Vestel
- Mobilya: İstikbal
- Online market: Getir
- Otomobil: Volkswagen
- Otomobil lastiği: Lassa
- Pizza: Dominos Pizza
- Yerli pizza: Pasaport Pizza
- Porselen ve züccaciye: Kütahya Porselen
- Sigorta: Aksigorta
- Spor giyim: Nike
- Süpermarket: Migros
- Süt ürünleri: Sütaş
- Şarküteri: Pınar
- Takı ve ziynet: Zen
- Tavuk ürünleri: Banvit
- Turizm operatörü: ETS tur
- Ulaşım (karayolu): Metro
- Ulaşım (havayolu): Türk Hava Yolları