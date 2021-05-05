Türkiye İtibar Endeksi Sonuçları Açıklandı: İşte O Markalar

Türkiye İtibar Endeksi araştırmasının en yeni sonuçları açıklandı. 12 bin kişinin katılım gösterdiği araştırmaya göre Türkiye'nin en itibarlı markası, Koç oldu. 50 farklı sektördeki en itibarlı markaları sizler için sıraladık.

Türkiye İtibar Akademisi'nin her yıl düzenli olarak araştırdığı "Türkiye İtibar Endeksi" araştırmasına dair sonuçlar açıklandı. Bursa Teknik Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanları tarafından koordine edilen araştırma, Türkiye'de hizmet vermekte olan 50 farklı sektördeki markaların ne denli itibarlı olduklarını gözler önüne seriyor.

Akademinin yaptığı araştırma, 26 bölge ve 72 ilde, 12 bin kişi ile gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında ortaya çıktı. 2-30 Ocak 2021 tarihleri aralığında gerçekleştirilen görüşmelerin saha çalışmaları ise İmGlobal tarafından yürütüldü. Dilerseniz bu kapsamlı araştırmanın sonuçlarına geçmeden önce, araştırmanın hangi sektörleri kapsadığına hızlıca bir göz atalım.

İşte Türkiye İtibarı Endeksi kapsamında incelemeye alınan bazı hizmet sektörleri

Akaryakıt

Beyaz eşya

Bankacılık

Elektrikli ev aletleri

Enerji

Holdingler

İnşaat

Otomobil

E-ticaret

Süpermarket

Pizza

Hazır giyim perakende

Elektronik perakende

Sigorta

Turizm operatörü

İşlenmiş gıda

Kozmetik

Seramik

Süt ürünleri

Takı ve ziynet

Porselen ve züccaciye

Hava ulaşımı

Kara ulaşımı

Erkek giyim

Kadın giyim

Çocuk giyim

Spor giyim

Ayakkabı

İnşaat malzemeleri

Çay

Hafif ticari araç

Büyük ticari araç (Kamyon-Otobüs)

Taşıt lastiği

Kargo

Lojistik

Mobilya

Ev tekstili

GSM operatörü

Türkiye İtibar Endeksi'ne göre Türkiye'nin en itibarlı markaları şöyle