Birçok ülke, resmî devlet arması kullanırken Türkiye’nin neden böyle bir arması olmadığını hiç merak ettiniz mi?

Bir dönem bu konuda çalışmalar yapılsa da hatta 2014’te tekrar gündeme gelmiş olsa da günümüzde resmî bir armamızın olmamasının bazı sebepleri var.

Bu durumun arkasında yatan nedenlere gelin beraber göz atalım.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş ve arma kullanımı

19. yüzyılda Birleşik Krallık’tan esinlenerek hazırlanan Osmanlı arması, devletin gücünü ve egemenliğini simgeleyen detaylı bir armaydı ve çeşitli semboller, motiflerle zenginleştirilmişti.

1922’de saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı armasının kullanımı da sona verdi. Resmî dairelerde, okullarda bulunan arma, tuğra ve saltanat resimlerinin kaldırılmasının istendiği teklif, 1925’te kabul edilerek yürürlüğe kondu.

Cumhuriyet döneminde yeni arma arayışları oldu.

1925’te Maarif Vekâleti (T.C. Millî Eğitim Bakanlığı) tarafından bir yarışma düzenlendi ve 70 proje arasından Ressam Namık İsmail’in tasarımı 1. olarak seçildi.

Bazı düzenlemeler istendi ve sonucunda ortaya yukarıda görmüş olduğunuz arma ortaya çıktı ancak bu arma resmî olarak kabul edilmedi ve kullanılmadı.

Bunun sebeplerinden biri de Atatürk’ün kurt başının simge olarak kullanılmasına sıcak bakmayışıydı. Ona göre devlet arması, bir insan başı olarak temsil edilmeliydi çünkü bu dünyada her şey insan kafasından çıkardı.

Arma yerine ay yıldızın kullanımı tercih edildi.

Resmî bir arma yerine bayrağımızdaki ay ve yıldız sembolünün kullanılması tercih edildi. Pasaportlarda, kimlik kartlarında ve dış temsilciklerde “de facto” olarak kullanılıyor.

2014’te resmî arma yeniden gündeme gelmişti.

AK Parti milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmî armasının belirlenmesi için bir kanun teklifi sundular. Teklif kabul edilirse 12 kişilik bir komisyon oluşturulacak ve armanın tasarımı belirlenecekti. Ancak bu girişim de sonuçsuz kaldı ve resmî bir arma belirlenmedi.

Böylelikle Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde, yeni devletin kimliği ve değerleri doğrultusunda arma kullanımının tercih edilmediği karar günümüzde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Siz ne düşüyorsunuz, sizce Türkiye’nin resmî bir arması olmalı mı?

Bunları da inceleyebilirsiniz: