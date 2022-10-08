Son zamanlarda Twitch’te bir canlı yayın izliyorsanız, reklamların arttığını görmüşsünüzdür. Peki bu reklamlar neden engellenemiyor, üstelik YouTube'da engellemenin bir yolu varken?

Reklam engelleyiciler, uzun yıllardır internette reklamsız bir deneyim yaşamak isteyen kullanıcıların en favori tarayıcı eklentilerinin başında geliyor. Özellikle YouTube’daki reklamları engellemek için kullanılan reklam engelleyiciler, kullanıcılara reklamsız bir dünyanın kapılarını açıyor.

Bu dünya, Twitch’in yeni reklam stratejisi karşısında çaresiz kalmışa benziyor. Canlı yayınlarda artık sıkça reklam gösteren Twitch, görünene göre reklam engelleyicileri bir şekilde atlatmışa benziyor.

Twitch'in taktiğine geçmeden önce reklam engelleyicilerin nasıl çalıştığına bakalım.

Bu tür uygulamalar, reklamı direkt olarak engellemez. Bunun yerine sizin tarayıcınıza site tarafından yollanan içerik indirme talebini (reklam gösterme) engeller. Bu sayede içerik sizin tarayıcınıza inmediği için reklamı da atlatmış olursunuz. Bu koruma yöntemiyle can sıkıcı reklamlar arka planda tarayıcınıza gelmeden engellenir.

Twitch’in reklamlarındaki önemli değişiklik, reklam engelleyicileri işlevsiz kıldı.

Reklam engelleyicilerin nasıl çalıştığını az çok anladık. Twitch tarafından yapılan değişiklik ise reklamı, canlı yayının bir parçası gibi göstermek.

Twitch, reklamı sunucuya ek bir içerik olarak değil, canlı yayındaki bir video gibi gönderiyor. Bu sayede reklam engelleyiciler bunun bir canlı yayın mı, yoksa bir reklam mı olduğuna karar veremiyor. Kararsızlıktan dolayı uygulama, bu reklamı otomatik olarak engelleyemiyor.

Peki neden bazı sitelerde reklam engelleyiciler çalışmıyor?

Bu sorunun birçok sebebi olabilir fakat en yaygın sebebi sitenin ‘’beyaz liste’’ye eklenmesidir. Bir reklam engelleyici kullandığınız zaman bazı siteler, beyaz listeye eklenir ve bu sayede bu sitelerde reklamları görmeye devam edersiniz. Kullanmış olduğunuz reklam engelleyicinin ayarlarından beyaz listeyi güncelleyerek bu sorunu çözebilirsiniz.

Bir diğer sebebi ise virüsler olabilir. Bilgisayarınıza buluşan zararlı bir yazılım, karşınıza reklam çıkarabilir. Bundan dolayı da bilgisayarınızı bir kontrol etmekte fayda var. Konunun detaylı anlatımı aşağıdaki içerikte yer alıyor:

YouTube neden reklam engelleyicilere izin veriyor?

YouTube, dünyanın en büyük video izleme platformu. Bu pazar payı sayesinde Google, YouTube’da reklam engelleyici kullanan az bir kısmı görmezden gelebiliyor. Ayrıca oldukça ucuz bir fiyata YouTube Premium hizmeti alan kullanıcılar, içindeki otomatik reklam engelleme özelliğine sahip oluyor ve 3. parti reklam engelleme yazılımlarını kullanmıyor. Kısacası; YouTube, savaşmaya değmeyecek bir dövüşe girmek istemiyor ve kullanıcılara bu özgürlüğü veriyor.

Yazılım dünyasında yaşanan gelişmeler, her zaman karşı tarafında inovasyon yapmasına neden olmuştur. Reklam engelleyicilerin Twitch’in bu yeni reklam tekniği için nasıl bir değişikliğe gideceği merak konusu.

Kaynaklar: AdBlock , Google Support