10 milyon civarı takipçiye sahip olan Twitch yayıncısı Pokimane, 500 bin dolarlık bir teklif aldı. Bir yardım kampanyası kapsamında Pokimane, 500 bin dolar ödeme yapan kişi ile oyun oynayacak.

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından Twitch, oldukça ilginç bir olaya vesile oldu. Twitch kullanıcıları, 10 milyon civarı takipçisi olan fenomen Pokimane ile oyun oynayabilmek için kesenin ağzını açtılar. Açık artırmada verilen maksimum teklif ise tam 500 bin dolar. Peki neler oluyor? Gelin Twitch'in vesile olduğu bu garip olaya yakından bakalım.

Daha çok yardım kuruluşlarına bağış toplamak için Twitch'te etkinlikler düzenleyen CDawgVA isimli yayıncı, artık geleneksel hâle getirdiği yeni kampanyasını başlattı. Bu yardım kampanyası kapsamında bir yardım kuruluşuna para aktarımı yapılacaktı. Bu bağlamda; Tiltify üzerinden başlatılan kampanya kapsamında imzalı posterler, YouTube plaketi ve bir de madalyon açık artırmaya çıkarıldı.

Pokimane için para karşılığı oyun oynama imkânı sunuldu

Pokimane, başlatılan yardım kampanyasına ilginç bir şekilde giriş yaptı. Öyle ki en yüksek teklifi veren kişi, Pokimane ile oyun oynayacaktı. Aslında Pokimane, bu alanda yalnız değil. Çünkü Ironmouse ve Connor isimli yayıncılar da aynı uygulamayı başlattı ancak Pokimane için ödenmek istenen tutar, dudak uçuklatıcı cinstendi.

Tiltify'dan aldığımız ekran görüntüsü:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Pokimane ile oyun oynamak isteyen hayranları, bu etkinlik için 500 bin doları gözden çıkarmış durumdalar. Merak edenler için hemen açıklayalım; dün başlayan açık artırmaya verilen ilk teklif 1 dolardı. Saatler içerisinde büyük ilgi gören açık artırma, an itibarıyla 150'den fazla teklif aldı ve bunların 2 tanesi, tam 500 bin dolar.

Pokimane ile oyun oynamak için kimin 500 bin doları gözden çıkardığı belli değil. Ancak açık artırma, 19 Temmuz'da sona erecek. Yani o gün gelene kadar daha yüksek tekliflerin gelme olasılığı bulunuyor. Kampanyayı düzenleyen CDawgVA, açık artırmayı kazanan ismi canlı yayında duyuracak.