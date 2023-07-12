Elon Musk’ın başına geçtiğinden bu yana türlü türlü yeniliğe maruz kalan Twitter, bugün Blue abonelerine sunacağı yeni bir özellikle gündeme geldi. Bir Twitter kullanıcısının deneyimlediği özelliğe göre Blue aboneleri, aboneliklerini veya beğenilerini diğer kullanıcılara gizleyebilecekler.

Son günlerde Instagram’ın yeni uygulaması Threads’in bir anda popüler olması, Elon Musk’ı kızdırmıştı. Hatırlarsanız Musk’ın, Threads’in Twitter’a olan benzerliği yüzünden Meta’ya dava açacağını öğrenmiştik. Bu gelişmeler güncelliğini korurken Twitter’a yeni özellikler de gelmeye devam ediyor.

Twitter’da aylık belli bir ücret karşılığında Blue abonesi olan kullanıcılar, normal kullanıcılara göre çeşitli ek özelliklere sahip oluyor. İşte şimdi de, Blue abonelerinin yakın bir zamanda beğeni ve abone sayısı gizleme gibi bazı yeni özelliklere sahip olacağı ortaya çıktı.

Blue aboneleri Twitter’da beğenilerini gizleyebilecek

Twitter’daki tweet görüntüleme sınırının bir kaosa yol açmasının ardından pek çok kullanıcı Instagram’ın yeni metin tabanlı plaformu Threads’a yöneldi. Threads çok kısa bir sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, Musk da kullanıcılarını Twitter’da tutmak için yeni özellikler üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.

Öte yandan geçtiğimiz hafta, yakın bir zamanda Twitter’a görüntülü arama özelliğinin de geleceği öğrenilmişti.

Blue abonelerine farklı ek özelleştirmeler ve ayrıcalıklar sunan Musk’ın, yakın bir zamanda abonelere özel bir beğeni ve abone gizleme özelliği getireceği ortaya çıktı.

Twitter’da Lucas isimli kullanıcı tarafından fark edilen özellik, mobilde olmasa bile şimdilik masaüstünde beğenileri gizleme imkanı sunuyor.

Lucas, bu özelliği kullanarak masaüstünde beğenilerini gizlemeyi başardı. Hesabın beğeni kısmına girdiğimizde “Hiç tweet beğenilmedi” uyarısıyla karşılaşıyoruz.

Özelliğin ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.