Twitter, içerik raporlama özelliğinin kapsamının genişletildiğini duyurdu. Şimdilik birkaç ülkede aktif edilen bu özellik, COVID-19'a ilgili yapılan yanıltıcı bir paylaşımın doğrudan sağlık kategorisi altında bildirilmesini sağlıyor. Şirket bu sayede, aşı karşıtlığı ve salgınla ilgili yanlış bilgilerin önüne geçilmesini sağlayacak.

Dünyanın en çok kullanılan mikroblog sitesi Twitter, yanlış bilginin yayılmasını engellemek amacıyla yeni bir denetleme mekanizmasını test etmeye başladı. Şimdilik ABD, Avustralya ve Güney Kore'de kullanılabilen bu özellik, platformdaki tüm paylaşımların bazı kategoriler altında yöneticilere bildirilmesini sağlıyor. Birkaç ay sonra Türkiye'ye de gelecek özellik, kullanıcıların yanlış bilgilerle kafasının karışmasını engellemeyi amaçlıyor.

Twitter'ın uygulamaya koyduğu yeni özellik, Beyaz Saray'dan gelen baskıların bir sonucu olarak karşımıza çıktı. Joe Biden yönetimi, bir süre önce yaptığı açıklamalarda sosyal medya platformlarının aşı karşıtlığına çanak tuttuğunu ve bunun doğal bir sonucu olarak da insanları ölüme sürüklediğini ifade etmişti. Platformlara da adeta rest çeken Biden, aşı karşıtlığı ve pandemi dönemindeki yalan haber yayılımıyla ilgili tedbir alınması gerektiğini söylemişti. Peki Twitter, yeni denetleme mekanizmasıyla aşı karşıtlığını ve yanlış bilgi yayılımını nasıl önleyecek?

Kullanıcılar, platformdaki tüm paylaşımları detaylandırarak bildirebilecek

Aslına bakacak olursak Twitter'daki paylaşımları raporlayabileceğiniz bir menü var. Her paylaşımın sağ üst kısmında yer alan açılabilir menü, bir paylaşımı bildirmenizi sağlıyor. Ancak bundan sonra, bu seçenek daha gelişmiş bir şekilde çalışacak. Örneğin COVID-19'la ilgili yapılan sahte bir paylaşımı, bu konunun sağlıkla ilgili olduğunu belirterek raporlayabileceksiniz. Twitter yöneticileri, bu tür bir raporlamayı daha detaylı bir şekilde inceleyecek.

Bu arada, Twitter'ın yeni denetleme mekanizması en çok COVID-19'a yoğunlaşıyor olsa da farklı kategorilerdeki paylaşımlar için de farklı bildirim seçenekleri oluşturuldu. Örneğin siyasi paylaşımlar, özellikle de ülkelerdeki seçim dönemlerinde dikkatle incelenecek. Böylece manipülasyon yapılmasının önüne geçilecek.

Twitter'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

Twitter'ın yeni raporlama özelliği, "yanıltıcı içerik" bildirim sayfasının içerisinde yer alıyor. Buraya giren kullanıcılar artık, "Sağlık" ve "Politik" şeklinde iki yenilik görecekler. Örneğin bir kullanıcı, COVID-19'la ilgili bildirim yapmak istediği zaman Sağlık menüsünü seçerek devam edecek. Yeni bir sayfaya yönlendirilecek kullanıcı, söz konusu paylaşımın doğrudan COVID-19'la ilgili olduğunu belirterek raporlama yapabilecek. Ancak raporlanacak tweet sağlıkla ilgili farklı bir konuya ilişkinse, bu kez de "Diğer Sağlık Bilgileri" seçeneği kullanılacak. Kullanıcıların yönlendirileceği sayfa işte böyle görünecek;