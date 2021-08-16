Twitter'ın Yeni Fontu Baş Ağrısına Yol Açıyor

Twitter, geçtiğimiz günlerde yüksek kontrast seviyelerine sahip yeni tasarımı ve yeni fontu Chirps'i platformda kullanıcıların beğenisine sundu. Yapılan değişikliklerin ardından birçok kullanıcı, yeni fontun baş ağrısına yol açtığına dair Twitter'a şikayetlerde bulunmaya başladı.

Sosyal medyanın en çok kullanılan platformlarından birisi olan Twitter, geçtiğimiz günlerde radikal bir karar alarak platformda kullanılan fontu tamamen değiştirdi. Chirp fontunu kullancıların beğenisine sunan platform, aynı zamanda daha yüksek kontrast içeren tasarımıyla birlikte büyük ses getirdi.

Twitter'ın yapmış olduğu bu değişiklik, çoğu kişi tarafından beğenilmedi ve şirketin Erişebilirlik Merkezi'ne iletilen şikayetlere göre bu yeni fontun, kullanıcılarda baş ağrısına yol açtığı ortaya çıktı. Ayrıca, sitedeki yeni tasarımın yüksek kontrast seviyelerinde olmasının da engelli bireylerin işini zorlaştırdığı belirtildi.

Twitter, sorun devam ederse gelecekte değişiklikler yapmaya söz verdi

ABD’nin Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) kurumu, engelli bireylerin sosyal medya platfomlarını rahat bir şekilde kullanabilmesi için uygun bir kontrast aralığı belirliyor. Birçok sosyal medya platformu bu kontrastlara uysa da Twitter'in geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına sunduğu yeni tasarımın, kurumun belirlemiş olduğu kontrast seviyelerinin çok üzerinde olduğu ortaya çıktı.

Uzun yıllardır Helvetica fontunu kullanan Twitter, yüksek kontrastlara sahip yeni tasarımıyla birlikte yeni fontu Chirp'ü de kullanıcılarının beğenisine sundu. Yeni font birçok kişi tarafından tam puan almayı başarsa da onlarca kullanıcı, yeni fontun gözlerini inanılmaz derecede yorduğunu, dolayısıyla baş ağrısına yol açtığını duyusal engelleri bulunan insanların yazıları okumada epey güçlük çektiğini dile getirdi.

Platforma yapılan şikayetleri göz önünde bulunduran Twitter, yeni fontun daha iyi okunabilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtirken, aynı sorun devam ettiği takdirde gelecekte değişiklikler yapmaya söz verdi. Twitter'ın yapmış olduğu font değişikliği hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.