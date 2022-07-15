Twitter'ın test aşamasındaki yeni bir özelliği açığa çıktı. 'Gizli tweet' olarak karşımıza çıkan bu özellik, yapılan bir paylaşımın ana sayfada ve profil sayfasından gizlenmesini sağlıyor. Söz konusu tweetleri yalnızca tweetin bağlantısına sahip olan kişiler görüntüleyebilecek.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter'ın test aşamasındaki yeni bir özelliği ortaya çıktı. Bu özellik, kullanıcıların gizli tweetler atabilmelerine imkan tanıyacak. E peki tweetlerimiz gizli olacaksa, paylaşım yapmanın ne anlamı kaldı? Durum tam olarak öyle değil.

Twitter'ın yeni özelliği, gerçekten de kafa karıştırıcı bir yapıya sahip. Öyle ki gizli bir tweet attığınızda, o tweet akış sayfasında ve profilde görünmüyor. Kullanıcılar, söz konusu paylaşımlara yalnızca bağlantılar aracılığıyla ulaşabilecekler. Paylaşıma ulaşan kullanıcılar yanıt verirlerse, gizlenmiş tweet bu kez arama sonuçları sayfasında görünmeye başlayacak. Aslında bu paylaşıma ulaşmak mümkün olacak ancak dolambaçlı yollardan geçilmesi gerekecek.

Twitter'ın gizli tweet özelliğini siz de test edebilirsiniz

*Bağlantıya ulaşamıyorsanız, buraya tıklayabilirsiniz.

Yukarıda, Twitter'ın test aşamasında olan yeni özelliğine ilişkin bir örnek yer alıyor. Bu bağlamda, Sean Hollister'ın Twitter sayfasına ulaşın ve yukarıda paylaştığımız tweeti bulmaya çalışın. Tahmin edebileceğiniz gibi Hollister'ın profilinde hiçbir şekilde bu tweeti göremeyeceksiniz. Ayrıca; Hollister'ı takip edip ve akış sayfanıza göz atabilirsiniz. Söz konusu paylaşımı ana sayfanızda da göremeyeceksiniz. Yapabileceğiniz tek şey, tweete bağlantı üzerinden ulaşmak olacaktır.

Test aşamasındaki özellik ile ilgili açıklamalarda bulunan Twitter sözcüsü Layal Brown, bu özelliğin henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu ve özelliğin ne işe yarayabileceğini hala öğrenmeye çalıştıklarını söyledi. Eğer gizli tweet özelliği yeterince ilgi görmez veya işlevsel bulunmazsa, bu özellikle hiçbir zaman tanışamayabiliriz.