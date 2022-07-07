Twitter, iki hesabın birlikte paylaşım yaparak 'ortak tweet' atmasına olanak tanıyan bir özelliği test etmeye başladı. Bu özelliğin, platformdaki hesapların büyümesine ve yeni kitlelere ulaşmasına yardımcı olabileceği aktarildi.

Sosyal medya platformlarının popülerliği hızla yükselmeye devam ediyor. Milyarlarca insana hizmet veren bu şirketler de kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek için farklı özellikleri platformlarına eklemeye çalışıyor. Tüm dünyada popüler olan Twitter da bu mecralardan biri.

Popüler sosyal medya platformunun geçtiğimiz haftalarda mobil uygulamasına ‘video altyazı’ özelliği eklediğini ve bunun nasıl kullanılacağını sizlerle paylaşmıştık. Twitter’ın şimdi de farklı bir özelliği test edildiği bildirildi. Buna göre platform, ‘ortak tweetler’ atmanıza olanak sağlayacak yepyeni bir özelliği uygulamaya eklemeye hazırlanıyor.

İki kişinin ortak tweet atmasını sağlayacak bir özellik test ediliyor

Bilindiği üzere Instagram’da iki farklı hesabın ortak paylaşım yapmasına olanak tanıyan bir özellik var. Şimdi ise gelen haberler, bu özelliğin Twitter’da birçok kullanıcıda test edildiğini ortaya koyuyor. Aslında ‘CoTweets’, yani ‘ortak tweetler’ olarak adlandırılan bu özelliğin ilk kez ortaya çıkmadığını belirtmek gerek. Sektörden paylaşımlarıyla tanınan Alessandro Palluzzi, geçtiğimiz aylarda platformun özellik üzerinde çalıştığını yaptığı paylaşımlarla göstermişti.

Şimdi ise konu hakkında platform yetkililerinden açıklama geldi. Şirket, ortak tweetleri kullanıcıların özelliği nasıl kullandığını görmek için sınırlı bir süreliğine test edildiğini ifade etti. Bir Twitter sözcüsü de bununla ilgili, “İnsanların Twitter’da işbirliği yapması için yeni yollar keşfetmeye devam ediyoruz. Bu özelliğin nasıl kullanıldığını görmek için sınırlı bir süreliğine CoTweets’i test etmeye başladık” ifadelerini kullanırken özelliğin markaların ve kişilerin yeni kitlelere ulaşmasını ve büyümesini destekleyebileceğini aktardı.

Ortak tweetlere erişimi olan kullanıcıların, tweet atma kısmına tıkladıklarında bu özelliği kullanabilecekleri ve ortak yazar olması için diğer hesapları davet edebileceği belirtiliyor. İki farklı hesabın tek bir gönderinin sahibi olmasına olanak tanıyan yeni özelliğin ne zaman geniş çapta sunulacağı ise henüz bilinmiyor.