Pathmatics isimli dijital pazarlama şirketinin hesapladığı tahmini verilere göre Twitter, sadece 2022'nin Kasım ve Aralık aylarında 50 milyar dolardan fazla para kaybetti.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter’ın geçtiğimiz yıl bu zamanlardaki ana sayfasına baktığımızda takip ettiğimiz kullanıcıların tweetlerinin arasına ufak tefek reklamlar serpiştirildiğini görüyoruz. Bu reklam çoğunlukla Apple, Spotify, Nike gibi dünyaca ünlü kurumsal markaların reklamlarıydı.

Aynı platformun bugünkü ana sayfasına baktığımızdaysa daha fazla reklam ve pek tanınmayan markaların ya da uygulamaların reklamlarını görüyoruz. Ancak Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, daha fazla reklam göstermesine rağmen para kazanmak yerine hızla para kaybediyor.

Neler olmuştu hatırlayalım

Bundan yaklaşık 2 ay öncesine baktığımızda “dahi milyarder” ve “gerçek dünyanın Tony Stark’ı” lakaplarıyla tanınan Elon Musk’ın Twitter’ı satın aldığını hatırlıyoruz. Ancak Musk'ın platformu satın almasından birkaç gün sonra ortalık savaş yerine dönmüş ve tüm küresel markalar platformdaki reklamları askıya almış ya da tamamen geri çekmişti. Hatta Musk’ın reklam verenlere geri dönmeleri için bütün bir haftasını harcadığı ortaya çıkmıştı ancak dahi milyarderimiz planlarında başarısız olmuştu.

Reklam verenlerin bu kararının nedeniyse şirketin yeni CEO’sunun ifade özgürlüğünün önünü açacağını açıklamasının ardından platformdaki nefret söylemlerinin birkaç saatte hızla artması olmuştu. Tabii ki Musk bunun üzerine pek çok yenilik yapmaya çalışmış. Hatta Twitter Blue üyeliğiyle birlikte Twitter’ın ve tüm internetin prestij sembolü olan mavi tiki parayla satmaya başlamıştı.

Ancak bunlar bile hem Twitter’ın hem de Elon Musk’ın para kaybetmesine engel olamadı. Twitter hızla değer kaybederken şirketin ofislerinin kirası ödenmemeye ve çalışanlar ofislerden kovulmaya başlamış, Musk’ın diğer bir şirketi olan Tesla 600 milyar dolar değer kaybetmiş, Elon Musk ise “Dünyanın en zengin insanı” unvanından “Yakın tarihin en büyük servet kaybı yaşayan insanı” unvanına jet hızıyla geçmişti.

Twitter, Titanik gibi batmaya devam ediyor (Elon Musk’da gemideki müzisyenler gibi)

Bugün Reuters’ın hazırladığı habere ve dünyaca ünlü dijital pazarlama şirketi Pathmatics’in hazırladığı verilere göre Twitter, sadece Kasım ve Aralık ayında reklam gelirlerinin %42’sini kaybetti. Bu oran yaklaşık olarak 53.8 milyon dolara tekabül ediyor ve reklamların şirketin en büyük gelir kaynağı olduğunu düşünürsek bu kayıp platforma ağır bir darbe anlamına geliyor. Platformun en büyük 30 reklam vereni içinden 14’ünün kalıcı olarak reklam vermeyi bıraktığını, 4 tanesinin de satın alımdan önce reklam bütçelerini ciddi oranda azalttığı Pathmatics verilerinde yer alan bilgilerden bazıları.

Ancak Pathmatics’in bu verileri hazırlarken güncel kullanıcı alışkanlıklarından yola çıkarak bu verilere ulaştığını ancak şirketin içeride reklam verenlerle yaptığı anlaşmaların detaylarına göre şirketin kaybettiği tahmin edilen rakamın az da olsa farklı olabileceğini belirtiyor. Twitter yetkilileriyse Reuters ve farklı haber ajanslarının ısrarlarına rağmen bu kayıpla ilgili bir açıklama yapmadı. Dünya devi markalar ise platformdan “marka güvenliği ve itibarı korumak” amacıyla çekildiklerini belirtiyor.

Pathmatics, 2023 yılında da reklam verenlerin yavaş yavaş platformdan çekileceğini ve Twitter’ın bu kaybı önleyemezse kısa süre içinde iflasını açıklayabileceğini iddia ediyor.