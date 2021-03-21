Twitter'ın bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen 'Tweeti Geri Al' özelliğinin ücretli üyelere özel olabileceği konuşuluyor. Yazılımcı Jane Manchun Wong tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, özelliği kullanabilmek için ücretli abone olmak gerektiğini gösteriyor.

Günümüzün en popüler sosyal medya ağlarından biri olan Twitter, platformu güncel tutmak için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin üzerinde çalıştığı bilinen bu özelliklerden biri de 'Tweeti geri al' butonu. Adından da anlaşılabileceği üzere bu özellikle kullanıcılar, paylaştıkları bir tweeti yayınlanmadan kısa bir süre önce silebilecekler.

İlk kez yazılımcı Jane Manchun Wong tarafından ortaya çıkarılan bu özellik hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Wong tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre sosyal medya devi, bu özelliği yalnızca ücretli kullanıcılar için aktif hale getirebilir.

Twitter'ın 'geri al' butonu ücretli olabilir:

Tweeti görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Jane Manchun Wong, geçtiğimiz haftalarda tersine mühendislik yaparak Twitter'ın 'tweeti geri alma' özelliği üzerinde çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Aktarılanlara göre Twitter'ın geliştirmekte olduğu bu özellik, bir tweeti paylaştığınız an açılabilir pencere olarak çıkacak. Bu noktada 'Geri Al' butonu üzerindeki sayaç sıfır olana kadar tweeti geri alma şansınız olacak ve sayaç sıfırlandığı an tweetiniz paylaşılmış olacak.

Twitter kullanıcıları bu özelliği uzun süredir bekliyorlar ancak Wong, özelliğin bir abonelik sistemine dahil olacağına dair yeni bulgular paylaştı. Wong tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde, söz konusu özelliği kullanabilmek için abone olunması gerektiği görülüyor. Bahsi geçen bu abonelik sisteminin nasıl çalışacağı, fiyatının ne olacağı ya da ne gibi ayrıcalıklar sağlayacağı henüz bilinmiyor.

Elbette, bu iddiaların henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadığını da unutmamak gerekiyor. Twitter'a gelecekte bir tür premium abonelik sistemi gelip gelmeyeceğini, gelirse neye benzeyeceğini görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.