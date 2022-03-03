Ubisoft Sunucuları Çöktü: Oyunlarda Sorunlar Yaşanıyor

Geçtiğimiz dakikalarda oyuncular, Ubisoft'un birçok oyunu ve hizmetinde sorunlarla karşılaşmaya başladı. Ubisoft, bir açıklama yaptı ve sorunun farkında olduğunu, en kısa süreye çözmeye çalıştıklarını duyurdu. Sorunun halen devam ettiği görülüyor.

Her gün yüz binlerce oyuncuyu sunucularında ağırlayan Ubisoft, son dakikalarda oyuncuları etkileyen kritik bir hatayla mücadele ediyor. Ubisoft oyuncuları, birçok oyunda, Ubisoft’un internet sitesinde ve Ubisoft’un başlatıcısı Ubisoft Connect üzerinde sorunlar yaşıyor. Konu hakkında Ubisoft tarafından da bir açıklama paylaşıldı.

Ubisoft, resmi Twitter hesabından paylaştığı açıklamada “Ubisoft Forumlarımız ve çeşitli hizmetlerimizin yanı sıra birden fazla oyunu etkileyen sorunların farkındayız. Ekiplerimiz bu sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyor. Kullanılabilir olduklarında sizle buradan daha fazla bilgi paylaşacağız.” ifadelerine yer verdi.

Zaman ilerledikçe şikayetler azalsa da sorun tamamen çözülmüş değil:

Platformlar hakkındaki sistemsel şikâyetleri anlık olarak takip edebildiğimiz Downdetector’da Ubisoft Connect ve Ubisoft’un en popüler oyunu Rainbow Six Siege hakkındaki şikayetlerin önemli oranda azaldığı görülüyor. Şikayetler daha az sayıda da olsa gelmeye devam ederken Ubisoft’tan da sorunun çözüldüğüne dair bir açıklama henüz gelmedi.