Televizyonlardaki veya sosyal medyadaki “komikli videolarda” ev çatısı gibi yüksek yerlerden kara atlayan insanlara sık sık denk geliyoruz. Hatta dağlardan atlayanlar bile var… Peki ya, uçak gibi daha da yüksek bir yerden atladığımızı düşünsek?

Eğer bir süper kahraman değilseniz, uçaktan paraşütsüz atladığınız her durumda, yüksek ihtimalle ölümle karşı karşıya kalırsınız. Daha önce uçaktan düşüp ölmeyen yalnızca bir kişi var...

Bir de karı düşünelim. Kendimizi yüksek seviyedeki bir karın üstüne attığımızda adeta bulutların üzerine atlamış hissederiz. Ancak bu atlayış, bir uçaktan olsa neler olurdu?

Uçaktan atlanılan senaryoların sonuçları üzerine düştüğümüz maddeye göre değişiklik gösterse de sonuç çoğu zaman aynı olur.

Uçaktan paraşütsüz bir şekilde atladığınızda yere çakıldığınız anda, bir saniyeden bile kısa sürede ölürsünüz. Aynı atlayışı, derin bir su versiyonuyla değişirseniz çok düşük bir ihtimalle hayatta kalabilirsiniz. Elbette tüm bu ihimaller, ağırlığınıza göre de değişiklik gösterebilir.

Karlı bir zemine atladığınızda, düşüşün şiddetini azaltacağı kesin fakat her koşulda değil.

Karın, ölümle burun buruna kalacağınız düşüşünüzün şiddetini hafifletmesi için en az 80 metre kalınlığında olması gerekiyor. Bunun yanı sıra her türden kar da sizi kurtaramaz. Sıkışma yoğunluğu ve ıslaklığı, kuruluğu gibi faktörler de etkili.

Daha düşük yoğunluğa sahip taze ve kuru kar, inişinizi yumuşatabilir. Öte yandan ıslak kar, sizi sert bir düşüşten kurtaracak kadar yavaşlamanızı sağlayamayabilir. Karın tamamen taze, derin ve kuru olduğu bir senaryo düşündüğümüzde bile bu, ölümden kurtulabileceğiniz anlamına gelmez. Hâlâ çok büyük riskler bulunur.

Biz yine de ölmediğiniz senaryoyu düşünmeye devam edelim.

Düştükten sonra, kendinizi o derin karın içinden çıkarmanız gerekir. Tamamen karla kaplı derin bir yere sıkıştığınızda, hangi yönden kazmaya çalışmanız gerektiğini bulmak epey zor olmalı…

Kısacası tüm koşullar lehinize sağlansa dahi, bir uçaktan karın içine düştüğünüzde hayatta kalma ihtimaliniz diğer düşüşlere göre bir miktar daha fazla olsa da yine de çok zor…