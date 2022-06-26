Ücretsiz Psikolog Desteği İçin Başvurabileceğiniz Kurumlar

Psikolojik rahatsızlıkları için 2018-2021 yılları arasında 61 milyon kişinin ilaç kullanmasına bakılırsa Türkiye'de ruh sağlığı desteğine olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu ihtiyaca cevap veren meslek gruplarından biri olan psikologlardan ücretsiz destek alabileceğiniz kurumlar da mevcut. Sizin için bunları derledik.

Karşılaştığımız psikolojik problemleri her zaman kendi başımıza çözemeyiz. Çözemediğimiz zamanlarda bu alanda çalışan profesyonellerin yardımına ihtiyaç duyarız. Ancak bu alanda çalışan psikologlar ve psikiyatristlerden aldığımız bu psikososyal destek çoğu zaman ücretli oluyor ve pek çok insan bunu karşılayamayabiliyor. Ücretsiz psikoterapi alabileceğimiz yerlerin bilgisi de bizde olmayınca destek almak için herhangi bir kuruma başvurmuyoruz.

Gelin, ücretsiz psikososyal destek alabileceğimiz kişileri ve kurumları öğrenelim. Yazının devamında psikolog ve psikiyatrist arasındaki fark, ücretsiz psikolog desteği alınabilecek kurumlar ve iletişim bilgileri bulunuyor.

Öncelikle psikiyatrist ile psikolog arasındaki farka değinelim

Psikiyatrist, 6 yıllık tıp eğitimini tamamladıktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) girerek psikiyatri asistanı olmuş sonra da bu süreci tamamlamış kişidir. Kısacası bir uzman doktordur. Psikolog ise Fen-Edebiyat fakültelerinde 4 yıllık psikoloji eğitimini tamamlamış kişidir. Unvanı "psikolog" olarak geçer.

Psikiyatristler tıp mezunu oldukları için ilaç yazmaya yetkiliyken psikologların böyle bir yetkisi yoktur ve böyle bir yetkiye ihtiyaçları da yoktur. Psikologlar terapiler ve testler ile danışanlarının davranışlarını ve bilişlerini değiştirip var olan psikolojik sorunlarını gidermeye, danışanlarının hayat standartlarını yükseltmeye çalışırlar.

Ücretsiz psikolog desteği alabileceğiniz kurumların listesi

Listede bulunan kurumların hepsi resmi devlet kurumu olduğundan herhangi birisini ziyaret ettiğinizde sizden bir ücret talebinde bulunmayacaklardır.

İşte bu kurumların listesi:

Devlet Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri

Bulunduğunuz ildeki hastaneden ücretsiz psikolog desteği almak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS) kullanarak veya Alo 182'yi arayarak randevu alabilirsiniz.

Belediyeler

Birçok belediyede psikolog bulunup ücretsiz bir şekilde halka psikolojik destek verse de içerisinde bulunduğunuzun ilin belediye başkanlığını arayarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM)

Buradaki linkten güncel listesine ulaşıp bulunduğunuz ildeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ne başvurabilirsiniz.

Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), İlçe Sağlık Müdürlükleri

Aile hekiminizi ya da bulunduğunuz ilçedeki İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü arayıp bilgi alabilirsiniz.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)

ŞÖNİM'ler 7/24 hizmet veren kurumlar arasında bulunur. Daha çok şiddetin önlenmesi ve koruyucu tedbirlerin uygulanması amacıyla kurulmuş olsa da buradan da ücretsiz psikolog desteği alabilirsiniz. Güncel listesine ulaşmak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)

12 yaş üstü bağımlı (tütün, alkol, madde, teknoloji) bireylere ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği veren kurumlardır. Türkiye'nin birçok ilinde ve KKTC hizmet verir. ALO 115 Danışma Hattı'nı arayıp bilgi alabilirsiniz.

İBB Psikoterapi Merkezleri

ALO 153'ü arayarak bilgi alabilir ve randevu oluşturabilirsiniz.

ABB Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak çalışan bu kurumların listesine ve iletişim bilgilerine buradaki adresten ulaşabilirsiniz.

Not: MHRS sistemi üzerinden psikolog randevusu alınamaz. Psikiyatrist randevusu aldıktan sonra gittiğiniz hekimden sizi psikoloğa yönlendirmesini rica edebilirsiniz.

Kaynaklar: 1, 2, 3