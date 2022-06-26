Ücretsiz Psikolog Desteği İçin Başvurabileceğiniz Kurumlar

Karşılaştığımız psikolojik problemleri her zaman kendi başımıza çözemeyiz. Çözemediğimiz zamanlarda bu alanda çalışan profesyonellerin yardımına ihtiyaç duyarız. Ancak bu alanda çalışan psikologlar ve psikiyatristlerden aldığımız bu psikososyal destek çoğu zaman ücretli oluyor ve pek çok insan bunu karşılayamayabiliyor. Ücretsiz psikoterapi alabileceğimiz yerlerin bilgisi de bizde olmayınca destek almak için herhangi bir kuruma başvurmuyoruz.
Gelin, ücretsiz psikososyal destek alabileceğimiz kişileri ve kurumları öğrenelim. Yazının devamında psikolog ve psikiyatrist arasındaki fark, ücretsiz psikolog desteği alınabilecek kurumlar ve iletişim bilgileri bulunuyor.
Ücretsiz psikolog desteği alabileceğiniz kurumlar:
Öncelikle psikiyatrist ile psikolog arasındaki farka değinelim
Psikiyatrist, 6 yıllık tıp eğitimini tamamladıktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) girerek psikiyatri asistanı olmuş sonra da bu süreci tamamlamış kişidir. Kısacası bir uzman doktordur. Psikolog ise Fen-Edebiyat fakültelerinde 4 yıllık psikoloji eğitimini tamamlamış kişidir. Unvanı "psikolog" olarak geçer.
Psikiyatristler tıp mezunu oldukları için ilaç yazmaya yetkiliyken psikologların böyle bir yetkisi yoktur ve böyle bir yetkiye ihtiyaçları da yoktur. Psikologlar terapiler ve testler ile danışanlarının davranışlarını ve bilişlerini değiştirip var olan psikolojik sorunlarını gidermeye, danışanlarının hayat standartlarını yükseltmeye çalışırlar.
Ücretsiz psikolog desteği alabileceğiniz kurumların listesi
Listede bulunan kurumların hepsi resmi devlet kurumu olduğundan herhangi birisini ziyaret ettiğinizde sizden bir ücret talebinde bulunmayacaklardır.
İşte bu kurumların listesi:
Devlet Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri
Bulunduğunuz ildeki hastaneden ücretsiz psikolog desteği almak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS) kullanarak veya Alo 182'yi arayarak randevu alabilirsiniz.
Belediyeler
Birçok belediyede psikolog bulunup ücretsiz bir şekilde halka psikolojik destek verse de içerisinde bulunduğunuzun ilin belediye başkanlığını arayarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM)
Buradaki linkten güncel listesine ulaşıp bulunduğunuz ildeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ne başvurabilirsiniz.
Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), İlçe Sağlık Müdürlükleri
Aile hekiminizi ya da bulunduğunuz ilçedeki İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü arayıp bilgi alabilirsiniz.
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)
ŞÖNİM'ler 7/24 hizmet veren kurumlar arasında bulunur. Daha çok şiddetin önlenmesi ve koruyucu tedbirlerin uygulanması amacıyla kurulmuş olsa da buradan da ücretsiz psikolog desteği alabilirsiniz. Güncel listesine ulaşmak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.
Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)
12 yaş üstü bağımlı (tütün, alkol, madde, teknoloji) bireylere ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği veren kurumlardır. Türkiye'nin birçok ilinde ve KKTC hizmet verir. ALO 115 Danışma Hattı'nı arayıp bilgi alabilirsiniz.
İBB Psikoterapi Merkezleri
ALO 153'ü arayarak bilgi alabilir ve randevu oluşturabilirsiniz.
ABB Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak çalışan bu kurumların listesine ve iletişim bilgilerine buradaki adresten ulaşabilirsiniz.
Not: MHRS sistemi üzerinden psikolog randevusu alınamaz. Psikiyatrist randevusu aldıktan sonra gittiğiniz hekimden sizi psikoloğa yönlendirmesini rica edebilirsiniz.