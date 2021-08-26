3. Doz BioNTech Aşısı, Antikor Seviyesini 3 Kat Artırıyor

Pfizer, paylaştığı yazılı açıklamada üçüncü doz Pfizer-BioNTech aşısının vücuttaki antikor sayısını 3,3 kat artırdığını açıkladı.

Koronavirüs, dünya çapında etkisini sürdürmeye devam ederken virüse karşı en büyük araç aşı olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada en fazla kullanılan aşıysa ABD merkezli Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech şirketleri tarafından geliştirilen aşı. mRNA yöntemini kullanan bu aşı, ülkemizde de aktif bir şekilde kullanılıyor.

Koronavirüs aşılamasındaysa tüm dünyada yeni bir aşamaya geçilmeye başladı. İki doz koronavirüs aşısının yanı sıra birçok ülke, üçüncü doz aşıyı da uygulamaya başladı. Üçüncü doz aşının nasıl bir koruma sağlayacağına yönelik resmi açıklama, bugün Pfizer’den geldi. ABD merkezli şirket, üçüncü doz aşının antikor seviyesini 3,3 kat artırdığının tespit edildiğini duyurdu.

306 denek üzerinde denemeler yapıldı:

Pfizer tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 306 denek üzerinde denemeler yapıldı. Denemelerde ikinci dozdan beş ila sekiz ay sonra yapılan üçüncü doz aşının antikor seviyesini 3,3 kat artırdığı tespit edildi. Araştırmanın tüm detayları henüz yayınlanmadı. Araştırmaya katılan deneklerde üçüncü doz aşının yan etkilerinin ikinci doz aşıdan farklı olmadığı da ifade edildi.

Pfizer-BioNTech aşısı, geçtiğimiz hafta tam onay almıştı:

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer-BioNTech aşısına geçtiğimiz hafta 16 yaş ve üstü için tam kullanım onayı vermişti. Aşının üçüncü dozu, ABD’de yalnızca 12 yaş ve üzerinde bağışıklık sistemi hastalığı bulunanlarda kullanılmak üzere acil kullanım onayına sahip.