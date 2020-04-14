Son 24 Saatte Yaşananlar: Göktaşı Tehlikesi ve Diğerleri

Son dönemlerde, belki de bugüne kadar hiç görülmemiş bir felaketler zincirinin içerisindeyiz. Öyle ki depremler, gök taşları ve koronavirüs salgını derken insanlar, büyük bir tedirginlik içine girdiler. Peki, geride bıraktığımız 24 saat içinde neler yaşandı?

Dünyanın son dönemlerde olağanüstü bir süreçten geçtiği yadsınamaz bir gerçek. Özellikle de 2020 yılının ilk gününden beri yaşanan olaylar, insanları derin bir tedirginliğe sürüklüyor. Çünkü yıl başından beri neredeyse her gün, başka bir felakete uyandık ve artık, yaşanan virüs salgını nedeniyle de evlerimizden bile çıkamaz hale geldik. Ancak yaşanan olayların ardı arkası kesilmiyor ve yaşam, kolay kolayda normale dönecek gibi görünmüyor.

Şimdi sizlere, son 24 saat içerisinde yaşadığımız olaylar dizisinden bahsedeceğiz. Az sonra aktaracağımız olayların, felaketler üzerine kurulmuş bir filmin konusunu içerdiğini düşünebilirsiniz. Ancak ne yazık ki her şey, tam anlamıyla gerçek. Üstelik bu olaylar, sadece son 24 saat içerisinde yaşandı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandığına bakalım.

Son 24 saatte yaşanan olaylar:

Göktaşı tehlikesi

Aslına bakacak olursak bilim camiası bir süredir, yaklaşmakta olan bir göktaşını konuşuyor. Geçtiğimiz dönemlerde NASA tarafından yapılan açıklamalar, "1998OR2" olarak isimlendirilen bir asteroidin 29 Nisan'da gezegenimizin çok yakınından geçeceğini, hatta bu göktaşının Dünya'ya çarpma ihtimalinin bile olduğunu gösteriyordu. Ancak NASA, dün yaptığı yeni duyuru ile iki göktaşının daha gezegenimize yaklaşmakta olduğunu açıkladı.

NASA tarafından yapılan açıklamalara göre 2020 GH2 ve 2020 FX3 olarak isimlendirilen iki göktaşı, 15 Nisan'da Dünya'nın çok yakınından geçecek. Bu asteroidlerden bir tanesinin genişliğin 29 metreyken ikincinin genişliğinin 89 metre olduğu, özellikle de 89 metre genişliğinde olan göktaşının, gezegenimize çarpması halinde orta büyüklükteki bir kasabayı yok edebileceği ifade ediliyor.

Deprem

Deprem, ne yazık ki ülkemizin bir gerçeği. Geçtiğimiz dönemlerde binlerce vatandaşımızı hayattan koparan depremler, kendisini zaman zaman fazlasıyla sert bir şekilde hatırlatıyor. Bu gece kendisini bir kez daha hatırlatan deprem, ülkemizin en büyük şehri olan İstanbul'da meydana geldi. Şehrin Karadeniz kıyısında meydana gelen deprem, 4.1 büyüklüğünde olmasına rağmen vatandaşları tedirgin etti.

Bilim insanları, İstanbul'da büyük bir depremin meydana geleceğini zaten biliyorlar ve bildiriyorlar. Yapılan açıklamalar, bu depremin büyüklüğünün 7'den yüksek olabileceğini açıkça ortaya koyuyor. İstanbul'daki vatandaşlarımız da yaklaşmakta olan bu deprem nedeniyle hayli tedirginler. Ancak yaşanan küçük çaplı depremler, büyük İstanbul depremine ne psikolojik ne de yapılar açısından hazır olmadığımızın en net göstergesi.

Nükleer facia

Felaket tellallığı yaptığımızı düşünebilirsiniz ancak gezegenimiz, yeni bir nükleer facia ile karşı karşıya. Ne yazık ki bu nükleer felakette de adresimiz Ukrayna. Bilindiği üzere dünyanın en büyük nükleer facialarından bir tanesi yıllar önce, Ukrayna'nın Pripyat şehrinde gerçekleşti. Çernobil Nükleer Santrali'nde yaşanan olaylar, tarihe kara leke olarak çalındı. Şimdiyse Çernobil, yeni bir nükleer facia ile karşı karşıya.

Ukrayna yaklaşık 10 gündür, Çernobil Nükleer Santrali çevresindeki yangınlarla başa çıkmaya çalışıyor. 4 Nisan'dan beri bölgeyi etkisi altına alan yangın, hala kontrol altına alınamadı ve santrale doğru yaklaşmaya devam ediyor. İddialara göre bölgedeki yangın, santralin sadece 2 kilometre uzaklığına kadar gelmiş durumda. Eğer bu yangın kontrol altına alınamaz ise santralin nükleer atık bertaraf sahası ve hatta santralin kendisi, alevlere teslim olabilir.

Pandemi haline gelen koronavirüs salgını

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, artık küresel bir hal aldı. Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon kişinin enfekte olmasına neden olan virüs, 120 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüsün neden olduğu bilanço her geçen gün biraz daha ağırlaşırken, salgının ne zaman kontrol alınacağı tam bir muamma.

Koronavirüs salgını, bir aydır Türkiye'yi de etkisi altına almış durumda. Sağlık Bakanlığı'nın dün itibarıyla yayınladığı veriler, 4.093 yeni vaka olduğunu ortaya koydu. Türkiye dün, 98 vatandaşını koronavirüs nedeniyle kaybederken 511 vatandaşının bu virüsü yeniğini öğrendi. Toplamda ise 61 bin 49 vakamız bulunurken, 1.296 vatandaşımız hayatını kaybetti. COVID-19 hastalığını yenen toplam vatandaş sayımız ise 3.957 olarak belirlenmiş durumda.